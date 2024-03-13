Jonatan Christie Bantu Anthony Ginting Kalahkan Wakil Taiwan di Babak Pertama All England 2024

BIRMINGHAM – Anthony Sinisuka Ginting, berhasil mengalahkan wakil Taiwan, Chia Ho Lee asal di babak pertama All England 2024. Ginting mengakui kemenangan ini tidak terlepas dari bantuan rekannya, Jonatan Christie.

Ginting menang dua gim langsung atas Lee dengan skor 21-13 dan 21-17. Pertandingan tersebut berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Selasa (12/3/2024) malam WIB.

Menariknya, ini adalah pertemuan pertama Ginting melawan wakil China Taipei itu. Pemain nomor lima dunia itu mengatakan bahwa dirinya berbekal lewat video-video pertandingan untuk mengantisipasi permainan Lee.

Namun lebih dari itu, Ginting cukup terbantu karena adanya Jojo -panggilan Jonatan. Sebab rekannya itu pernah bersua Lee di Hong Kong Open 2023 lalu. Sehingga dengan begitu, mereka bersama tim pelatih tunggal putra berdiskusi untuk meracik strategi terbaiknya.

“Ini pertemuan pertama dengan lawan dan belum saling mengenal tipe permainan jadi antisipasinya dengan mempelajari lewat video-video pertandingan,” kata Ginting dalam rilis PBSI, Selasa (12/3/2024).

“Plus Jonatan (Christie) pernah bertemu dia jadi tadi malam kami tunggal putra ada diskusi tentang calon lawan masing-masing. Puji Tuhan dari apa yang sudah disiapkan semalam, strateginya bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.