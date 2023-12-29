Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Conor McGregor Comeback ke Oktagon, Dana White: Kami Sudah Berbicara Langsung

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |00:05 WIB
Conor McGregor Comeback ke Oktagon, Dana White: Kami Sudah Berbicara Langsung
McGregor terakhir kali tampil di Oktagon menghadapi Dustin Poirier (Foto: Reuters)
A
A
A

ABU DHABI – Presiden UFC, Dana White, kembali berbicara mengenai kembalinya Conor McGregor ke oktagon. Dia mengaku sudah berbicara dengan mantan juara dua divisi UFC itu dan tengah menyiapkan sesuatu.

The Notorious -julukan McGregor- belum pernah bertarung lagi sejak kakinya patah saat kalah TKO dari Dustin Poirier di UFC 264 pada Juli 2021 lalu. Dia terpaksa harus menjalani operasi untuk memulihkan cederanya itu.

 

Akan tetapi, tak lama setelah operasi dilakukan, petarung asal Irlandia itu mengundurkan diri dari program pengujian dopping UFC. Alhasil, dia harus menjalani tes dopping secara acak selama enam bulan sebelum pihak promotor bisa memberikan slot pertarungan di oktagon padanya lagi.

Pada akhirnya, McGregor sudah memulai program tes dopping tersebut pada Oktober lalu. Itu berarti, kemungkinan besar bakal bisa kembali mentas di UFC 300 pada April mendatang dengan Michael Chandler diprediksi akan menjadi lawannya.

 BACA JUGA:

Namun, Presiden UFC, Dana White, sejauh ini menegaskan bahwa mantan juara dua divisi UFC itu belum diberi izin untuk bertarung hingga musim panas tahun depan. Petarung berusia 35 tahun itu pun blak-blakan mengaku kehilangan kesabaran dengan hal tersebut.

Kini, Dana White mengaku sudah berbicara langsung dengan McGregor mengenai jadwal comeback-nya. Mereka telah memikirkan sesuatu untuk hal tersebut.

Halaman:
1 2
