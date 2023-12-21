Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jelang Hadapi Anthony Joshua, Otto Walin Percaya Diri Mampu Menang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |21:12 WIB
Jelang Hadapi Anthony Joshua, Otto Walin Percaya Diri Mampu Menang
Otto Walin dan Anthony Joshua berhadapan akhir pekan ini (Foto: REUTERS)
A
A
A

JELANG hadapi Anthony Joshua, Otto Walin percaya diri mampu menang. Dia mengaku sudah mengetahui cara mengalahkan petinju asal Inggris itu.

Wallin bermodalkan kepercayaan diri penuh jelang menghadapi Joshua pada acara Day of Reckoning pada akhir pekan ini di Riyadh, Arab Saudi. Sebab, dia hanya kalah sekali dalam empat tahun trakhir setelah ditaklukkan Tyson Fury.

Anthony Joshua

Sejak itu, petinju asal Swedia tersebut telah meraih enam kemenangan berturut-turut. Alhasil, dia sangat yakin mampu melibas Joshua akhir pekan ini.

“Saya bisa menunjukkan kemampuan saya pada hari Sabtu. Saya siap untuk itu tetapi saya tidak mengharapkan serangan gencar. Dia dapat mencoba tetapi dia akan terkena pukulan dan dia tidak menyukainya sehingga dia akan kembali melakukan apa pun yang dia lakukan,” kata Wallin dilansir dari Mirror, Kamis (21/12/2023).

“Saya menyakiti Fury, saya menyakiti (Musrat) Gassiev, jadi saya bisa menyakiti Joshua,” tambahnya.

Di sisi lain, Joshua telah mengantongi dua kemenangan beruntun masing-masing atas Jermaine Franklin pada April lalu dan Robert Helenius pada Agustus silam. Dia mampu bangkit setelah sebelumnya kalah beruntun dalam perebutan gelar juara tak terbantahkan melawan Oleksandr Usyk.

Halaman:
1 2
