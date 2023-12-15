Advertisement
HOME SPORTS

Keren, Transaksi Brand Lokal dan UMKM di Kategori Fashion dan Beauty Melonjak di Shopee 12.12 Birthday Sale

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |14:48 WIB
Keren, Transaksi Brand Lokal dan UMKM di Kategori Fashion dan Beauty Melonjak di Shopee 12.12 Birthday Sale
Ilustrasi mempercantik diri. (Foto: dok freepik/jcomp)
A
A
A

JAKARTA - Dalam berbelanja akhir tahun, setiap individu memiliki preferensi nya masing-masing. Tidak dapat dipungkiri, tingginya aktivitas belanja pada periode ini didasari oleh beberapa alasan, mulai dari kebutuhan yang meningkat, keperluan untuk bertukar kado hingga keinginan untuk membeli barang impian untuk memberikan apresiasi pada diri sendiri.

Dengan preferensi berbelanja masyarakat yang berbeda, 12.12 Birthday Sale hadir dengan berbagai hari tematik selama masa periode kampanye. Tercatat, ari tematik Gajian Sale, Super Beauty Day, Bonus Akhir Tahun 12 M Day, Fashion Day, dan Shopee Video Day mencatatkan aktivitas belanja paling tinggi pada kampanye Shopee 12.12 Birthday Sale kemarin.

Nyatanya, tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, hadirnya tematik yang berbeda setiap hari juga menjadi upaya dalam memberikan panggung bagi brand lokal dan UMKM agar dapat menyoroti produknya dengan maksimal.

Hari tematik dengan aktivitas belanja yang tinggi sejalan dengan dua kategori brand lokal dan UMKM yang masih menjadi favorit pengguna, produk lokal yang terjual dari kategori fashion meningkat hingga 6 kali lipat dan kategori kecantikan meningkat lebih dari 8 kali lipat pada puncak kampanye.

Pada setiap kampanye yang Shopee hadirkan, kategori Fashion & Beauty memang konsisten menempati podium teratas sebagai produk yang paling dicari pengguna. Ketertarikan ini juga yang mendorong brand lokal dan UMKM untuk terus berinovasi menggunakan teknologi guna menjawab setiap preferensi individu.

Halaman:
1 2 3
