HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Terbesar Jorge Martin Kesulitan Lawan Francesco Bagnaia di MotoGP Malaysia 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |02:02 WIB
Alasan Terbesar Jorge Martin Kesulitan Lawan Francesco Bagnaia di MotoGP Malaysia 2023
Duel Jorge Martin vs Francesco Bagnaia di MotoGP 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMBALAP Tim Pramac Ducati, Jorge Martin membeberkan alasan dirinya kesulitan melawan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di MotoGP Malaysia 2023 pada Minggu 12 November 2023 lalu. Seperti diketahui, Martin harus puas finis berada di belakang musuh beratnya di MotoGP 2023, Francesco Bagnaia di balapan utama MotoGP Malaysia 2023.

Pada balapan seri Malaysia itu, Jorge Martin hanya mampu finish di peringkat keempat alias tidak dapat menaiki podium sama sekali. Di sisi lain, saingan beratnya, yakni Francesco Bagnaia sukses finish di peringkat ketiga dengan unggul 7 detik dari Jorge Martin.

Hasil ini jelas membuat Jorge Martin semakin sulit mengejar perolehan poin dari Francesco Bagnaia di klasemen MotoGP 2023. Hal ini juga membuat asa Jorge Martin semakin berat untuk bisa merebut titel juara dunia MotoGP 2023.

Terlepas dari itu, Jorge Martin mengungkapkan kenapa dirinya sangat kesulitan menghadapi Francesco Bagnaia di balapan Sirkuit Sepang, Malaysia. Pembalap asal Spanyol itu mengatakan bahwa penyebab utama kekalahannya adalah aturan terkait batas tekanan angin ban motor.

Francesco Bagnaia vs Jorge Martin

Tekanan angin yang ditetapkan dianggap terlalu bagi Jorge Martin. Oleh karena itu, Jorge Martin kesulitan untuk bisa bermanuver di atas lintasan.

“Saya berangkat dengan tekanan ban yang lebih tinggi dari yang saya inginkan,” kata Jorge Martin dilansir dari Speedweek, Senin (20/11/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
