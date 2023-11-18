Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2023: Francesco Bagnaia Merasa Persaingannya dengan Jorge Martin Istimewa

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |05:03 WIB
MotoGP 2023: Francesco Bagnaia Merasa Persaingannya dengan Jorge Martin Istimewa
Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di podium juara (Foto: MotoGP)
A
A
A

DOHA - Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) merasa persaingan gelar juara MotoGP 2023 dengan Jorge Martin (Prima Pramac) istimewa. Bagaimana tidak, keduanya pernah menjadi rekan setim sebelum nama mereka besar di MotoGP.

Ya, Martin dan Pecco-sapaan akrab Bagnaia- pernah berjuang bersama di Moto3. Mereka tergabung di tim Mahindra pada 2015-2016 lalu.

Pecco kemudian promosi ke Moto2 lebih dulu pada 2017. Sementara Martin baru berkarier di sana mulai 2019 di mana saat itu Pecco sudah naik ke MotoGP. Martin pun menyusul pada 2021 lalu.

Keduanya kini sama-sama berjuang untuk Ducati. Bedanya, Pecco digaet oleh tim pabrikan sedangkan Martin dengan tim satelit.

Meski demikian, Pecco tahu betul karakter mantan rekannya itu. Menurutnya, Martin yang usianya satu tahun lebih muda dari Pecco (25 banding 26) sangat mudah beradaptasi.

Tak heran jika saat ini Martin mampu menyainginya di MotoGP. Pecco ingat betul ketika mereka balapan di salah satu ajang Moto3, Martin bisa menaklukkan lintasan di tengah hujan.

Halaman:
1 2
