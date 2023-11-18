2 Alasan Marc Marquez Tak Bersemangat dan Menyerah Jelang MotoGP Qatar 2023

NAMA Marc Marquez kerap menjadi buah bibir kalangan para pencinta MotoGP dunia. Pasalnya pembalap julukan The Baby Alien ini tampil tidak bersemangat bahkan menyerah jelang MotoGP Qatar 2023.

Lambat-laun perlahan perfoma Marc Marquez mulai menurun bahkan terlihat tak bersinar di musim 2023 ini. Lantas apa alasan yang mempengaruhi Marc Marquez tidak bersemangat bahkan menyerah jelang MotoGP Qatar 2023?



2. Sering Crash dan Alami Cedera





Alasan pertama Marc Marquez dinilai tidak bersemangat bahkan cenderung menyerah jelang MotoGP Qatar 2023 yaitu sering alami jatuh dan cedera. Tentu saja hal itu member dampak kepada dirinya psikologis.

Tercatat selama 1 musim ini Marc Marquez sudah 27 kali mengalami crash. Dari beberapa kecelakaan tersebut cedera paling lama yakni setelah dirinya menabrak Miguel Oliveira di MotoGP Portugal 2023 pada awal musim yang menyebabkan keretakan ibu jari tangan kanan. Maka dari itu pembalap berusia 30 tahun ini belum bisa menunjukkan potensi terbaiknya setelah dirundung cedera lengan kanan begitu lama.