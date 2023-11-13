Penuh Antusias, Intip Aksi Fabio Quartararo Lempar Souvenir ke Fans di Parade MotoGP Malaysia 2023

Parade pembalap di MotoGP Malaysia 2023. (Foto: Basudiwa Supraja/MNC Portal Indonesia)

SEPANG – Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, penuh antusias kala mengikuti parade di MotoGP Malaysia 2023. Dia bahkan sampai lempar souvenir ke fans.

Ya, rangkaian MotoGP Malaysia 2023 sudah rampung digelar kemarin, termasuk gelaran parade. Dalam parade MotoGP Malaysia 2023 yang berlangsung di Sirkuit Sepang pada Minggu (12/11/2023), para rider berkeliling memggunakan bus bertingkat.

(Fabio Quartararo di parade MotoGP Malaysia 2023. Foto: Basudiwa Supraja/MNC Portal Indonesia)

Dalam parade itu, para pembalap berhenti tepat di hadapan tribun Grandstand yang dipenuhi oleh fans MotoGP Indonesia. Mereka pun menyapa riang penggemar Tanah Air itu.

Sejumlah souvenir pun dilemparkan kepada para penonton Indonesia. Adapun souvenir itu diyakini berupa kaus atau bahan ringan.

Alex Marquez (Gresini Ducati) tampak bersemangat menyapa para fans Indonesia. Dia juga aktif mengespresikan gairahnya sambil berinteraksi kepada penggemar.