HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Valentino Rossi Sebut Pembalap Indonesia Paling Berani saat Adu Balap di Lintasan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |07:46 WIB
Penyebab Valentino Rossi Sebut Pembalap Indonesia Paling Berani saat Adu Balap di Lintasan
Valentino Rossi kala masih balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PENYEBAB Valentino Rossi sebut pembalap Indonesia paling berani saat adu balap di lintasan akan diulas Okezone. The Doctor -julukan Valentino Rossi- aktif menjadi pembalap di ajang Grand Prix selama 25 tahun atau dari 1996 hingga pensiun pada November 2021.

Sang juara dunia MotoGP tujuh kali itu pun pernah membalap satu lintasan dengan rider asal Indonesia. Dulu, setidaknya ada lima pembalap asal Indonesia, yakni Rudi Arianto, Irvan Octavianus, Nasrul Arif, Ahmad Jayadi, dan Petrus Canisius yang pernah membalap satu lintasan dengan Rossi.

Valentino Rossi

Valentino Rossi pun pernah berduel dengan pembalap Indonesia saat turun di kelas 125 cc yang digelar di Indonesia, tepatnya di Sirkuit Sentul, Bogor, pada 1996 dan 1997. Namun, hanya Ahmad Jayadi yang bersinggungan dengan The Doctor pada 1996 dan 1997.

Valentino Rossi mengaku bahwa dirinya harus lebih berhati-hati saat berduel dengan para pembalap, utamanya rider Indonesia hingga Jepang yang dinilai paling berani. Sebab, ia menganggap mereka jago dalam mengaspal di lintasan basah.

“Setelah balapan bertahun-tahun, saya harus berhati-hati. Terutama di Moto3 dan Moto2, pembalapnya jauh lebih gila,” ungkap Valentino Rossi, mengutip dari GPOne.

Halaman:
1 2
