HOME SPORTS SPORT LAIN

Seleksi Calon Atlet Pelajar POPB DKI Jakarta 2024 untuk 20 Cabor Resmi Dibuka, Ini Waktu dan Cara Pendaftarannya!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |17:36 WIB
Seleksi Calon Atlet Pelajar POPB DKI Jakarta 2024 untuk 20 Cabor Resmi Dibuka, Ini Waktu dan Cara Pendaftarannya!
Pendaftaran POPB DKI Jakarta 2023 sudah dibuka. (Foto: Instagram/disporadkijkt)
SELEKSI calon atlet pelajar Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB) DKI Jakarta 2024 untuk 20 cabang olahraga (cabor) yang diadakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) telah resmi dibuka. Berikut waktu dan cara pendaftarannya!

Dalam keterangan unggahan Instagram resmi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta, @disporadkijkt, waktu pendaftaran seleksi calon atlet pelajar POPB DKI Jakarta 2024 telah dibuka sejak 3 hingga 13 November 2023. Cara pendaftarannya bisa melalui laman https://dispora.jakarta.go.id.

“Jakarta Memanggil! Warga Jakarta, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta kembali membuka kesempatan bagi seluruh atlet muda DKI Jakarta untuk mendaftar dan mengikuti Seleksi Calon Atlet Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB) DKI Jakarta Tahun 2024,” tulis Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.

“Jadi tunggu apalagi? Ayo raih mimpi dan persiapkan dirimu untuk menjadi bagian dari sejarah olahraga DKI Jakarta!,” tambah keterangan Dispora DKI Jakarta.

POPB 2023

Pendaftaran tersebut ditujukan kepada seluruh atlet muda terutama yang berdomisili di DKI Jakarta, serta memiliki minat dan bakat di bidang olahraga. Seleksi calon atlet ini diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia berstatus pelajar serta memiliki minat dan bakat pada cabang olahraga.

Berikut Ketentuan Umum Calon Atlet:

1. Seleksi Calon Atlet Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan ini untuk menetapkan Atlet Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan Tahun 2024.

2. Seleksi Calon Atlet adalah seleksi yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia berstatus Pelajar dan memiliki minat dan bakat pada Cabang Olahraga.

