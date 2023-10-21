Advertisement
SPORT LAIN

Terpisah 170 km dari Kontingen Tim Merah-Putih, Tim Para-Balap Sepeda Indonesia Tetap Dapat Fasilitas Lengkap di Chun'an

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |11:26 WIB
Terpisah 170 km dari Kontingen Tim Merah-Putih, Tim Para-Balap Sepeda Indonesia Tetap Dapat Fasilitas Lengkap di Chun'an
Kontingen para cycling Indonesia di Asian Para Games 2022 (Foto: NPC)
HANGZHOU - Tim para-balap sepeda Indonesia tinggal terpisah jauh dari rombangan besar Kontingen Tim Merah-Putih yang berlaga di Asian Para Games (APG) 2022. Pasalnya, cabang olah raga para-balap sepeda digelar di Chun'an District yang terletak jauh dari wisma atlet di Hangzhou.

Untuk diketahui, Chun'an District berjarak sekitar 170 kilometer dari wisma atlet di Hangzhou. Butuh waktu sekitar tiga hingga tiga setengah jam perjalanan darat untuk tiba di sana.

Oleh karena itu, untuk mempermudah mobilitas kontingen dan atlet para-balap sepeda, panitia pelaksana APG 2022 membangun Chun’an Athletes Sub-Village. Mereka pun mendapat fasilitas-fasilitas yang sama dengan para atlet lainnya yang berada di Wisma Atlet Hangzhou.

Pelatih para-balap sepeda Indonesia, Fadilah Umar mengaku kagum dengan kelengkapan fasilitas di Chun’an Athletes Sub-Village. Sebab menurutnya, wisma atlet tersebut sangat mendukung atlet untuk beraktivitas setiap hari.

“Meski hanya sebagai kampung atlet pendukung namun fasilitas dalam athletes villages ini sangat lengkap dan bagus. Fasilitas di Chun’an Athlete Sub-Village juga sangat ramah disabilitas sehingga atlet bisa leluasa beraktivitas,” kata Umar dikutip dari rilis NPC Indonesia, Sabtu (21/10/2023).

“Aksesibilitas di sini sudah diperlihatkan dengan baik oleh tuan rumah penyelenggara,” imbuhnya.

Tidak hanya fasilitas umum saja, fasilitas di dalam kamar Chun’an Athlete Sub-Village juga lengkap. Di setiap kamarnya disediakan tempat tidur twin-bed, sofa, meja kerja, lemari pakaian, televisi dan kamar mandi ramah disabilitas.

Sedangkan untuk ruang makan atau dinning hall juga nyaman bagi kontingen. Setiap harinya di ruang makan disajikan berbagai jenis makanan dengan menu lokal maupun internasional. Tersedia juga makanan halal dan non-halal.

“Untuk makanan di sini sudah cocok sama lidah kita. Apalagi di sini tersedia juga makanan halal bagi kita. Kita semakin mudah menikmati makanan halal karena sudah diberi tanda halal oleh panitia,” ujar M. Habib Shaleh, atlet para-balap sepeda Indonesia.

