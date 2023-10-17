Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Menang MotoGP Mandalika 2023, Francesco Bagnaia: Momen Terindah Tahun Ini!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |00:08 WIB
Menang MotoGP Mandalika 2023, Francesco Bagnaia: Momen Terindah Tahun Ini!
Francesco Bagnaia finis terdepan di MotoGP Mandalika 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

LOMBOK - Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) keluar sebagai pemenang di MotoGP Mandalika 2023. Pecco -sapaan akrab Bagnaia- mengatakan kemenangan di Sirkuit Mandalika jadi salah satu momen terindahnya tahun ini.

Bagnaia memulai balapan dari posisi ke-13 dalam ajang yang digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (15/10/2023) siang WIB. Dia langsung tancap gas dan setelah melewati 27 putaran, akhirnya finis terdepan.

"Terima kasih Mandalika, ini menjadi salah satu momen terindah tahun ini bagi saya," tulis Bagnaia di akun Instagram pribadinya @pecco63.

Pecco finis di depan Maverick Vinales (Aprilia Racing) dengan waktu 0,306 detik lebih cepat. Jatuhnya Jorge Martin (Prima Pramac) juga membuatnya kini kembali ke peringkat pertama di klasemen sementara MotoGP musim ini.

 Pecco mengaku sempat terpuruk dalam beberapa waktu terakhir. Namun, pada akhirnya dia berhasil bangkit dan akhirnya memenangi MotoGP Mandalika 2023 dan juga kembali ke puncak klasemen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement