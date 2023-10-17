Menang MotoGP Mandalika 2023, Francesco Bagnaia: Momen Terindah Tahun Ini!

LOMBOK - Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) keluar sebagai pemenang di MotoGP Mandalika 2023. Pecco -sapaan akrab Bagnaia- mengatakan kemenangan di Sirkuit Mandalika jadi salah satu momen terindahnya tahun ini.

Bagnaia memulai balapan dari posisi ke-13 dalam ajang yang digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (15/10/2023) siang WIB. Dia langsung tancap gas dan setelah melewati 27 putaran, akhirnya finis terdepan.

"Terima kasih Mandalika, ini menjadi salah satu momen terindah tahun ini bagi saya," tulis Bagnaia di akun Instagram pribadinya @pecco63.

Pecco finis di depan Maverick Vinales (Aprilia Racing) dengan waktu 0,306 detik lebih cepat. Jatuhnya Jorge Martin (Prima Pramac) juga membuatnya kini kembali ke peringkat pertama di klasemen sementara MotoGP musim ini.

Pecco mengaku sempat terpuruk dalam beberapa waktu terakhir. Namun, pada akhirnya dia berhasil bangkit dan akhirnya memenangi MotoGP Mandalika 2023 dan juga kembali ke puncak klasemen.