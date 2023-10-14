Advertisement
HOME SPORTS

Berkat Shopee 10.10 Brand Festival, Produk Brand Lokal & UMKM Terjual Tembus Lebih dari 9 Kali Lipat

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |14:16 WIB
Berkat Shopee 10.10 Brand Festival, Produk Brand Lokal & UMKM Terjual Tembus Lebih dari 9 Kali Lipat
Brand Lokal dan UMKM produknya terjual lebih dari 9 kali lipat berkat kolaborasi lewat Shopee 10.10 Brands Festival (Foto: Dok Istimewa)
JAKARTA- Shopee 10.10 Brands Festival yang berlangsung hingga 10 Oktober kemarin menjadi salah satu bentuk nyata bahwa rangkaian penawaran selama masa kampanye memberikan kesempatan dan peluang bagi brand lokal & UMKM untuk memperkuat potensi pertumbuhan produknya. Tingginya antusiasme pengguna untuk berbelanja kebutuhan serta menikmati keseruan yang dihadirkan menjadi salah satu aspek signifikan, dimana jumlah produk terjual dari brand lokal & UMKM mengalami peningkatan lebih dari 9 kali lipat di puncak kampanye dibandingkan hari biasa.

Hal ini menunjukkan, kampanye bukan hanya menjadi destinasi belanja yang dapat dimanfaatkan oleh pembeli, tetapi juga momentum brand lokal & UMKM untuk memanfaatkan kolaborasi yang telah dihadirkan guna semakin memperluas jangkauan.

Head of Brands Management & Digital Product Shopee Indonesia Daniel Minardi, mengatakan, segala kampanye yang Shopee miliki slalu didasari oleh komitmen untuk senantiasa menjawab permintaan dan kebutuhan seluruh ekosistem Shopee. Sejalan dengan misi #ShopeeAdaUntukUMKM.

"Kami sangat senang melihat bagaimana brand lokal dan UMKM bisa bertumbuh dan terbantu oleh hadirnya kampanye 10.10 Brands Festival tahun ini. Pengaruh yang dihasilkan melalui kolaborasi Shopee bersama para pelaku usaha turut memberikan dampak positif bagi performa bisnis para brand lokal & UMKM. Kedepannya, Shopee akan terus menghadirkan berbagai inovasi dan inisiatif yang memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem kami, " ujarnya.

Shopee 10.10 hadirkan kolaborasi perkuat potensi pertumbuhan bisnis brand lokal & UMKM

