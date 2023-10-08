Kisah Masa Kecil Marc Marquez Ternyata Ogah Bercita-cita Jadi Pembalap MotoGP Hebat

KISAH masa kecil Marc Marquez menarik untuk diulas. Pasalnya, pembalap asal Spanyol itu ternyata tidak bercita-cita menjadi pembalap MotoGP hebat.

Ya, Marc Marquez lahir di Lleida, Spanyol pada 17 Februari 1993. Semasa kecil, ia tinggal di sebuah kota kecil bernama Cervera.

Di usianya yang baru menginjak 4 tahun, Marquez meminta sebuah sepeda motor dengan bantuan roda latihan sebagai hadiah natal. Itu menjadi pengalaman berkendara pertamanya dengan sepeda motor.

Saat usianya memasuki 5 tahun, Marquez kemudian ikut serta dalam ajang Enduro for Kids. Marc Marquez sangat menyukai motocross, dan masa kecilnya dihabiskan untuk membalap di olahraga ini. Sayangnya, tidak ada ajang balapan resmi untuk anak seusianya.

Meski begitu Marquez tetap mengejar mimpi sejatinya sebagai pembalap motocross dengan mengikuti berbagai balapan. Termasuk juga menjuarai Kejuaraan Catalan kategori motocross inisiasi.

Pada tahun 2002, Marc Marquez perlahan mulai mengalihkan fokusnya ke balapan jalanan. Hingga pada 2003, Marquez mulai beralih ke sirkuit yang lebih besar dan mengikuti ajang Open RACC 50.

Dan sejak saat itu pula, Marc Marquez semakin fokus untuk menjadi seorang pembalap aspal profesional. Secara bertahap, ia menapaki setiap kelas balapan dengan hasil memuaskan.

Marc Marquez balapan di kelas 125cc sejak 2004 dan meraih juara dunia pertamanya di kelas ini pada tahun 2010

Kemudian naik ke kelas Moto2 pada 2011, Marc Marquez dengan segera menjadi juara dunia di musim keduanya.