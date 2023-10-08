Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Masa Kecil Marc Marquez Ternyata Ogah Bercita-cita Jadi Pembalap MotoGP Hebat

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |01:04 WIB
Kisah Masa Kecil Marc Marquez Ternyata Ogah Bercita-cita Jadi Pembalap MotoGP Hebat
Marc Marquez sempat tidak berniat menjadi pembalap MotoGP hebat (Foto Twitter/marcmarquez93)
A
A
A

KISAH masa kecil Marc Marquez menarik untuk diulas. Pasalnya, pembalap asal Spanyol itu ternyata tidak bercita-cita menjadi pembalap MotoGP hebat.

Ya, Marc Marquez lahir di Lleida, Spanyol pada 17 Februari 1993. Semasa kecil, ia tinggal di sebuah kota kecil bernama Cervera.

Marc Marquez

Di usianya yang baru menginjak 4 tahun, Marquez meminta sebuah sepeda motor dengan bantuan roda latihan sebagai hadiah natal. Itu menjadi pengalaman berkendara pertamanya dengan sepeda motor.

Saat usianya memasuki 5 tahun, Marquez kemudian ikut serta dalam ajang Enduro for Kids. Marc Marquez sangat menyukai motocross, dan masa kecilnya dihabiskan untuk membalap di olahraga ini. Sayangnya, tidak ada ajang balapan resmi untuk anak seusianya.

Meski begitu Marquez tetap mengejar mimpi sejatinya sebagai pembalap motocross dengan mengikuti berbagai balapan. Termasuk juga menjuarai Kejuaraan Catalan kategori motocross inisiasi.

Pada tahun 2002, Marc Marquez perlahan mulai mengalihkan fokusnya ke balapan jalanan. Hingga pada 2003, Marquez mulai beralih ke sirkuit yang lebih besar dan mengikuti ajang Open RACC 50.

Dan sejak saat itu pula, Marc Marquez semakin fokus untuk menjadi seorang pembalap aspal profesional. Secara bertahap, ia menapaki setiap kelas balapan dengan hasil memuaskan.

Marc Marquez balapan di kelas 125cc sejak 2004 dan meraih juara dunia pertamanya di kelas ini pada tahun 2010

Kemudian naik ke kelas Moto2 pada 2011, Marc Marquez dengan segera menjadi juara dunia di musim keduanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement