3 Penyebab Jonatan Christie Harus Angkat Koper Lebih Awal di Asian Games 2023

3 penyebab Jonatan Christie tersingkir dini di 32 besar nomor perorangan Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Jonatan menyebut dirinya memang tampil buruk melawan Chou Tien Chen (Taiwan).

Jonatan merasa kerap kali membuat kesalahan sendiri ketika mulai menemukan ritme permainannya. Alhasil, kekalahan tak terelakkan.

“Pertama harus tetap bersyukur walau hasilnya tidak seperti yang diharapkan dan memang hari ini saya bermain kurang baik,” ujar Jonatan, sebagaimana dilansir dari rilis resmi PBSI, Rabu (3/10/2023).

“Sebenarnya, ada beberapa kali sudah menemukan ritme dan tempo permainan tapi banyak juga melakukan kesalahan sendiri jadi lawan yang tadinya sudah mulai bisa saya kejar poinnya tapi berbalik lagi,” lanjutnya.

“Hal ini yang perlu saya perbaiki lagi ke depannya karena memang satu poin krusial,” jelas Jonatan.

Kemudian, Jonatan mengungkapkan bahwa dirinya bermain kurang percaya diri. Alhasil, dia merasa tegang dan tak mampu mengeluarkan permainan terbaiknya.

“Feel mainnya di lapangan sendiri memang berasa masih beberapa kali kurang percaya diri. Saya dan pelatih sudah diskusi setelah kekalahan di beregu untuk bermain lebih rileks lagi, lebih enjoy lagi di perorangan. Saya juga hari ini sudah mencoba yang terbaik lalu lebih tenang tapi saya akui ketegangan itu timbul beberapa kali,” jelas juara Hong Kong Open 2023 itu.

Selain itu, Jonatan mengaku merasakan tekanan yang besar ketika tampil di Asian Games. Menurutnya, ajang empat tahunan ini lebih besar dari pagelaran BWF World Tour yang biasa diikutinya sepanjang tahun.

“Evaluasinya lebih ke arah non-teknis karena dari di lapangannya ngerasa kurang bisa nikmatin permainan. Ini memang salah satu pertandingan besar dan saya rasa ini yang membuat saya tertekan,” ujar pemain jebolan PB Tangkas itu.

“Kalau di pertandingan Open yang rutin, kan tidak sebesar ini, termasuk dari sisi ketegangan. Ini yang harus saya perbaiki dan cari solusinya ke depan,” lanjutnya.