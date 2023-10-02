Pelatih Ungkap Kunci Sukses Sepeda BMX Indonesia Sabet 1 Emas dan Perunggu di Asian Games 2023

HANGZHOU - Kepala Pelatih Timnas Balap Sepeda Indonesia, Dadang Haris Poernomo, mengungkap kunci sukses meraih 1 emas dan 1 perunggu di Asian Games 2023. Apalagi, mereka berhasil mengalahkan wakil tuan rumah.

Medali emas tersebut disumbangkan oleh Amellya Nur Sifa yang tampil sempurna dalam tiga kesempatan run. Di final, ia mendapatkan 3 poin di run pertama usai mencatatkan waktu 44,065 detik, 2 poin di run kedua dengan 43,290 detik juga 1 poin tambahan di run terakhir dengan 43,918 detik.

Tampil sensasional, Sifa mengalahkan Gu Quanquan yang menempati peringkat kedua dan berhak atas medali perak. Wakil tuan rumah itu mencatatkan waktu 42,483 detik dan mendapatkan 1 poin di run pertama, 2 poin di run kedua dengan 41,827 detik serta empat poin di run ketiga dengan 44,964 detik.

Sementara medali perunggu direbut wakil Indonesia lainnya, Jasmine Azzahra Setyobudi. Ia mencatatkan 45,244 detik di run pertama dan meraih 4 poin, lalu 43,551 detik di run kedua (3 poin) juga 2 poin di run terakhir lewat catatan waktu 43,958 detik.

Dadang mengaku telah menyiapkan strategi khusus untuk mengatasi tuan rumah. Apa yang telah direncanakannya dengan Sifa dan Azzahra pun berjalan dengan baik sehingga mereka sukses membawa pulang dua medali tambahan.

“Memang tadi kita melihat bahwa persaingan di putri cukup ketat, di mana dua pebalap China dan dua pebalap Indonesia saling berdekatan poin. Di final moto 3 kami mempersiapkan strategi yang cukup matang,” kata Dadang dikutip dari rilis NOC Indonesia, Senin (2/10/2023).