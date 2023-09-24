Jadwal Wakil Indonesia di Asian Games 2023 Hari Ini, Minggu 24 September: Potensi Raihan Emas Perdana!

Kontingen Indonesia siap tampil di Asian Games 2023, Minggu (24/9/2023) pagi hingga malam WIB (Foto: NOC Indonesia)

BERIKUT jadwal wakil Indonesia di Asian Games 2023 hari ini, Minggu (24/9/2023). Ada sejumlah cabang olahraga yang akan memperebutkan medali pada hari ini, sehingga kontingen Indonesia diharapkan dapat meraup emas sebanyak-banyaknya.

Perjuangan wakil Indonesia diawali dari cabor menembak. Ada empat kategori yang akan dipertandingkan pada hari ini, yakni Women's 10M Air Rifle, Women's Team 10M Air Rifle, Men's 25M Rapid Fire Pistol, dan Men's Team 25M Rapid Fire Pistol.

Dua nomor yakni Women's 10M Air Rifle dan Women's Team 10M Air Rifle akan memperebutkan medali. Tentu, wakil-wakil Indonesia di nomor itu diharapkan bisa merebut sekeping medali untuk kontingennya.

Bergeser ke cabang voli pantai, ada empat wakil Indonesia yang akan tampil. Namun, satu wakil dipastikan gugur, yakni pada nomor tim perempuan, karena Bernadetta S Herdanti/Nur Atika Sari akan bersua Dhita Juliana/Desi Ratnasari di babak 16 besar.

Di cabor e-sports, hari ini hanya ada Mohammad Ega Rahmaditya yang tampil di nomor EA Sports FC. Begitu juga di cabor skateboarding, di mana Nyimas Bung Cinta akan turun pada nomor Women's Park sendirian.

Potensi medali akan datang dari cabor dayung/rowing. Ada enam nomor yang dipertandingkan yakni Women's Lightweight Double Sculls, Men's Lightweight Double Sculls, Women's Double Sculls, Men's Double Sculls, Men's Pair, dan Men's Eight.