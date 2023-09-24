Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Wakil Indonesia di Asian Games 2023 Hari Ini, Minggu 24 September: Potensi Raihan Emas Perdana!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |05:12 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Asian Games 2023 Hari Ini, Minggu 24 September: Potensi Raihan Emas Perdana!
Kontingen Indonesia siap tampil di Asian Games 2023, Minggu (24/9/2023) pagi hingga malam WIB (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

BERIKUT jadwal wakil Indonesia di Asian Games 2023 hari ini, Minggu (24/9/2023). Ada sejumlah cabang olahraga yang akan memperebutkan medali pada hari ini, sehingga kontingen Indonesia diharapkan dapat meraup emas sebanyak-banyaknya.

Perjuangan wakil Indonesia diawali dari cabor menembak. Ada empat kategori yang akan dipertandingkan pada hari ini, yakni Women's 10M Air Rifle, Women's Team 10M Air Rifle, Men's 25M Rapid Fire Pistol, dan Men's Team 25M Rapid Fire Pistol.

Kontingen Indonesia berjalan memasuki Opening Ceremony Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

Dua nomor yakni Women's 10M Air Rifle dan Women's Team 10M Air Rifle akan memperebutkan medali. Tentu, wakil-wakil Indonesia di nomor itu diharapkan bisa merebut sekeping medali untuk kontingennya.

Bergeser ke cabang voli pantai, ada empat wakil Indonesia yang akan tampil. Namun, satu wakil dipastikan gugur, yakni pada nomor tim perempuan, karena Bernadetta S Herdanti/Nur Atika Sari akan bersua Dhita Juliana/Desi Ratnasari di babak 16 besar.

Di cabor e-sports, hari ini hanya ada Mohammad Ega Rahmaditya yang tampil di nomor EA Sports FC. Begitu juga di cabor skateboarding, di mana Nyimas Bung Cinta akan turun pada nomor Women's Park sendirian.

Potensi medali akan datang dari cabor dayung/rowing. Ada enam nomor yang dipertandingkan yakni Women's Lightweight Double Sculls, Men's Lightweight Double Sculls, Women's Double Sculls, Men's Double Sculls, Men's Pair, dan Men's Eight.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement