Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pelatih Tunggal Putra Indonesia Irwansyah Minta Pemainnya Main Lepas di Asian Games 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |05:54 WIB
Pelatih Tunggal Putra Indonesia Irwansyah Minta Pemainnya Main Lepas di Asian Games 2023
Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah bersama Chico Aura dan Jonatan Christie di podium juara (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, berbicara mengenai peta persaingan di Asian Games 2023. Sadar bakal ketat, sang pelatih meminta para pemainnya tampil lepas di ajang kali ini.

Sejumlah pebulutangkis kebanggaan Indonesia akan tampil di Asian Games 2023 kali ini. Mereka akan memperebutkan takhta tertinggi Pesta Olahraga se-Asia tersebut yang akan dibuka secara resmi hari ini (23/9/2023).

"Sektor tunggal putra memang selalu ketat. Kalau menurut saya dari Asian Games 2018 sampai sekarang ya tetap terus semuanya (memiliki peluang) 50:50," ungkap Irwansyah kepada awak media di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (20/9/2023).

Para spesialis tunggal putra pun dikirim ke Hangzhou, China, untuk membela Merah Putih di Asian Games 2023. Mereka ialah Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Shesar Hiren Rhustavito.

Irwansyah berharap mereka bisa bermain lepas dan tanpa beban di ajang tersebut. Menurutnya, tak perlu ada pikiran-pikiran yang mengganggu dan membebani diri sendiri saat tampil nanti.

"Jadi, makanya saya bilang, paling penting pemain kita ini mereka jangan terlalu memikirkan yang terlalu membebani diri sendiri. Itu saja yang dari saya," kata Irwansyah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement