Pelatih Tunggal Putra Indonesia Irwansyah Minta Pemainnya Main Lepas di Asian Games 2023

JAKARTA - Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, berbicara mengenai peta persaingan di Asian Games 2023. Sadar bakal ketat, sang pelatih meminta para pemainnya tampil lepas di ajang kali ini.

Sejumlah pebulutangkis kebanggaan Indonesia akan tampil di Asian Games 2023 kali ini. Mereka akan memperebutkan takhta tertinggi Pesta Olahraga se-Asia tersebut yang akan dibuka secara resmi hari ini (23/9/2023).

"Sektor tunggal putra memang selalu ketat. Kalau menurut saya dari Asian Games 2018 sampai sekarang ya tetap terus semuanya (memiliki peluang) 50:50," ungkap Irwansyah kepada awak media di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (20/9/2023).

Para spesialis tunggal putra pun dikirim ke Hangzhou, China, untuk membela Merah Putih di Asian Games 2023. Mereka ialah Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Shesar Hiren Rhustavito.

Irwansyah berharap mereka bisa bermain lepas dan tanpa beban di ajang tersebut. Menurutnya, tak perlu ada pikiran-pikiran yang mengganggu dan membebani diri sendiri saat tampil nanti.

"Jadi, makanya saya bilang, paling penting pemain kita ini mereka jangan terlalu memikirkan yang terlalu membebani diri sendiri. Itu saja yang dari saya," kata Irwansyah.