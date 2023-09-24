Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP 2023 Hari Ini: Marc Marquez Juara Race MotoGP India 2023?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |06:11 WIB
Jadwal MotoGP 2023 Hari Ini: Marc Marquez Juara Race MotoGP India 2023?
Marc Marquez dijagokan menang pada MotoGP India 2023 yang digelar Minggu (24/9/2023) sore WIB (Foto: Honda Racing Corporation)
DANKAUR - Berikut jadwal MotoGP 2023 hari ini, Minggu (24/9/2023). Apakah Marc Marquez akan menjadi juara race MotoGP India 2023?

Pekan balapan ke-13 MotoGP 2023 ini diyakini akan memunculkan kejutan. Sebab, para pembalap praktis baru mengenal Sirkuit Internasional Buddh dari sesi latihan bebas hingga Sprint Race, Sabtu 23 September 2023.

Jorge Martin menjadi pemenang pertama pada Sprint Race MotoGP India 2023 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

Namun, di antara para pembalap itu, ada Marquez yang terkenal jago di sirkuit-sirkuit baru. The Baby Alien tercatat pernah menjadi pemenang pada tiga sirkuit baru di kalender balap MotoGP.

Marquez menjadi pemenang pertama di Sirkuit CoTA, Amerika Serikat (AS) pada 2013; lalu Termas de Rio Hondo (Argentina) pada 2014; dan terakhir Chang di Buriram (Thailand) pada 2018. Ia juga berhasil finis ketiga pada Sprint Race MotoGP India 2023 semalam.

Lalu, apakah Marquez akan menjadi pemenang MotoGP India 2023? Jawabannya belum tentu. Sebab, ada Jorge Martin yang terbukti punya kecepatan prima dan tak terkejar sejak start hingga finis.

Martinator praktis menjadi sasaran tembak bagi setiap pembalap di balapan nanti. Pembalap tim Pramac Ducati itu tampil luar biasa pada Sprint Race dan bisa menang dengan jarak hingga 2 detik dari Francesco Bagnaia.

