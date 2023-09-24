Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

4 Pembalap Top MotoGP yang Dulunya Hidup Serba Pas-pasan, Nomor 1 Valentino Rossi!

Bertold Ananda , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |04:15 WIB
4 Pembalap Top MotoGP yang Dulunya Hidup Serba Pas-pasan, Nomor 1 Valentino Rossi!
Valentino Rossi pernah hidup pas-pasan sewaktu kecil (Foto: Instagram/@valeyellow46)
A
A
A

BERIKUT empat pembalap top MotoGP yang dulunya hidup serba pas-pasan. Namun, begitu berhasil di lintasan balap, kehidupan mereka kini serba berkecukupan.

Tidak dapat dipungkiri tidak semua pembalap MotoGP berasal dari keluarga kaya raya dan berada. Pasalnya, ada beberapa pembalap yang ternyata dulunya hidup serba pas-pasan.

MotoGP India 2023

Lantas siapa saja sosok pembalap top MotoGP yang dulunya hidupnya serba pas-pasan. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Minggu (24/9/2023).

4. Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo

Sang ayah, Chico Lorenzo, merupakan seorang mekanik, sedangkan ibunya Maria Guerrero berprofesi sebagai kurir pengantar surat. Tentu saja pekerjaan kedua orang tuanya membuat hidup Jorge Lorenzo jauh dari kemewahan.

Namun berkat telenta balap yang dimilikinya sejak usia kecil, Lorenzo kini hidup bergelimang harta. Tiga gelar juara dunia MotoGP membuatnya bisa mengumpulkan harta benda.

3. Casey Stoner

Casey Stoner

Sang ayah, Colin Stoner, diketahui hanya bekerja sebagai tukang cat keliling. Sementara itu, ibunya Bronwyn, tidak diketahui pasti bekerja sebagai apa.

Namun ternyata berkat bakat balap yang dimiliki Casey Stoner, peruntungan keluarganya berubah. Rider berjuluk Kurri Kurri Boy itu meraup harta benda yang lumayan berkat dua titel juara dunia MotoGP.

Halaman:
1 2
