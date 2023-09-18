Aksi Pantang Mundur Pearly Tan saat Cedera di Final Hong Kong Open 2023 Mirip dengan Mohammad Ahsan

AKSI pantang mundur ganda putri Malaysia, Pearly Tan, saat cedera di final Hong Kong Open 2023 mirip dengan Mohammad Ahsan. Aksi luar biasa partner Thinaah Muralitharan itu dilakukan ketika menghadapi Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti di final turnamen berlevel Super 500 tersebut pada Minggu 17 September 2023.

Pasangan Pearly Tan/Thinaah Muralitharan sendiri tampil menjanjikan di gim pertama. Namun, Apriyani/Fadia mampu menunjukkan kualitasnya pada dua gim selanjutnya untuk bangkit sehingga sukses memenangkan pertandingan pamungkas tersebut dengan skor 21-14, 22-24, 9-21.

Kemenangan ini membuat Apriyani/Fadia berhasil merebut gelar juara Hong Kong Open 2023 sekaligus menjadi gelar pertama mereka di sepanjang tahun ini. Juara Hong Kong Open 2023 ini tentu menjadi sebuah pencapaian positif bagi Apriyani/Fadia.

Bagaimana tidak, ganda putri terbaik Indonesia saat ini tersebut terakhir kali naik podium juara pada 2022 lalu di Singapore Open 2022. Gelar Hong Kong Open 2023 ini juga membuat Apriyani/Fadia menciptakan sejarah sebagai wakil Indonesia pertama yang meraih gelar ganda putri di Hong Kong Open.

Rupanya, ada kisah pilu di balik kemenangan Apriyani/Fadia di final Hong Kong Open 2023. Di mana, Pearly Tan melakukan aksi pantang mundur saat dirinya cedera ketika meladeni perlawanan ganda putri Indonesia tersebut di final Hong Kong Open 2023.

Aksi pantang mundur ganda putri Malaysia itu terjadi di gim ketiga saat Apriyani/Fadia unggul 18-6. Mengutip dari akun Twitter @bhulukhuduktv, Pearly Tan saat itu terpeleset ketika melompat dari belakang ke depan net untuk mengembalikan kok.

Nahasnya, kaki kanan Pearly Tan tidak mendarat dengan baik sehingga membuat pergelangan kakinya terkilir. Alhasil, dia meringis kesakitan sehingga tim medis pun akhirnya turun untuk memeriksa kondisi kaki ganda putri Malaysia itu.

Setelah mendapat perawatan medis, Pearly Tan rupanya tak mundur dan melanjutkan permainan dengan Thinaah Muralitharan. Dengan kondisi yang kurang baik, Pearly Tan rupanya masih bisa mengembalikan pukulan Apriyani/Fadia.