HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Bikin Kejutan di MotoGP India 2023?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |08:18 WIB
Marc Marquez Bikin Kejutan di MotoGP India 2023?
Marc Marquez (Repsol Honda) diyakini akan membuat kejutan pada MotoGP India 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)
BINTANG Repsol Honda, Marc Marquez, bikin kejutan di MotoGP India 2023? Pertanyaan ini timbul setelah The Baby Alien mampu memberikan kejutan pada seri sebelumnya di MotoGP San Marino 2023.

Mengaspal di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia, Minggu 10 September 2023, Marquez finis di posisi ketujuh setelah di tiga lap terakhir kehilangan grip ban belakang. Ini menjadi hasil terbaik baginya di MotoGP 2023.

Marc Marquez (Repsol Honda) melaju pada balapan MotoGP San Marino 2023 (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)

Hal ini tentu menjadi modal positif bagi Marquez untuk menghadapi MotoGP India 2023 akhir pekan ini. Sesuai jadwal, balapan itu akan berlangsung di Sirkuit Internasional Buddh, Greater Noida, 22-24 September 2023.

Marquez diproyeksikan akan kembali mentas di lintasan pada MotoGP India 2023 nanti jika tidak ada kendala sebelum balapan dimulai. Lantas, akankah pria berusia 30 tahun itu mampu memberikan kejutan di seri ke-13 MotoGP 2023 tersebut? Menarik dinantikan.

Sang juara dunia MotoGP enam kali itu diyakini bakal terus berjuang untuk meningkatkan performanya di sisa balapan musim ini. Terlebih, ia baru mengemas 31 poin dari 12 seri balapan yang sudah digelar sepanjang musim 2023.

Saat ini, Marquez terpuruk di urutan ke-19 pada klasemen sementara MotoGP 2023. Ia terpaut hingga 252 dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang kini ada di puncak klasemen.

Halaman:
1 2
