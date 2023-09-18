Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jack Miller Khawatir Posisinya di KTM Bakal Direbut Marc Marquez

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |05:44 WIB
Jack Miller Khawatir Posisinya di KTM Bakal Direbut Marc Marquez
Pembalap Tim Red Bull KTM, Jack Miller. (Foto: MotoGP)
PEMBALAP Tim Repsol Honda, Marc Marquez dikabarkan akan segera pindah tim untuk mencari tantangan baru di MotoGP. Mendengar kabar tersebut, pembal Red Bull KTM, Jack Miller pun mengaku khawatir karena bisa saja Marquez menggesernya dari timnya saat ini.

Ya, Miller merasa ada kans Marquez pindah ke KTM. Sebagaimana diketahui, masa depan Marquez sedang dalam tanda tanya dengan kemungkinan dirinya akan hengkang dari Repsol Honda.

Beberapa tim secara terang-terangan mengatakan terbuka untuk menerima pembalap Spanyol tersebut, termasuk tim KTM.

Selain Marquez, Pedro Acosta juga dikabarkan akan mendapatkan tempat di KTM pada musim depan. Jack Miller yang saat ini masih berseragam KTM pun buka-bukaan soal hal tersebut.

Marc Marquez

"Tentu saja ada kemungkinan tempat saya di KTM diambil oleh salah satu dari dua pembalap itu (Marquez dan Acosta)," ungkap Miller dilansir dari Crash, Senin (18/9/2023).

"Jika saya tidak tampil sesuai dengan ekspektasi dari KTM, kemungkinan saya tidak lagi akan ada di sini pada 2025 nanti, begitulah cara kerja olahraga ini," tambahnya.

Halaman:
1 2
