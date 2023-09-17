Hasil Lengkap Final Hong Kong Open 2023: Indonesia Sabet Dua Juara dan Satu Runner-Up

KOWLOON - Hasil lengkap Final Hong Kong Open 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Wakil Indonesia total mengoleksi dua gelar juara dan satu runner-up dari turnamen level super 500 kali ini.

Partai final berlangsung di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Minggu (17/9/2023). Pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang turun di partai pertama berhasil menyumbang gelar juara di sektor ganda putri.

Apriyani/Fadia sukses mengalahkan ganda Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Bermain tiga game, pasangan Indonesia memastikan gelar juara dengan skor akhir 14-21, 24-22 dan 21-9.

Lalu pada partai kedua, Akane Yamaguchi keluar sebagai juara di sektor tunggal putri. Pemain andalan Jepang itu berhasil mengatasi perlawanan Zhang Yi Man (China) dua game langsung 21-18 dan 21-15.

Berlanjut ke sektor ganda campuran, pasangan Tiongkok Guo Xin Wan/Wai Ya Xin memastikan diri sebagai juara di ajang kali ini. Mereka mengalahkan satu-satunya pasangan tuan rumah di final, Tan Chun Man/Tse Ying Suet (21-13, 21-19).