HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Final Hong Kong Open 2023: Indonesia Sabet Dua Juara dan Satu Runner-Up

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |20:41 WIB
Hasil Lengkap Final Hong Kong Open 2023: Indonesia Sabet Dua Juara dan Satu Runner-Up
Jonatan Christie di podium juara Hong Kong Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

KOWLOON - Hasil lengkap Final Hong Kong Open 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Wakil Indonesia total mengoleksi dua gelar juara dan satu runner-up dari turnamen level super 500 kali ini.

Partai final berlangsung di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Minggu (17/9/2023). Pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang turun di partai pertama berhasil menyumbang gelar juara di sektor ganda putri.

Apriyani/Fadia sukses mengalahkan ganda Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Bermain tiga game, pasangan Indonesia memastikan gelar juara dengan skor akhir 14-21, 24-22 dan 21-9.

Lalu pada partai kedua, Akane Yamaguchi keluar sebagai juara di sektor tunggal putri. Pemain andalan Jepang itu berhasil mengatasi perlawanan Zhang Yi Man (China) dua game langsung 21-18 dan 21-15.

Berlanjut ke sektor ganda campuran, pasangan Tiongkok Guo Xin Wan/Wai Ya Xin memastikan diri sebagai juara di ajang kali ini. Mereka mengalahkan satu-satunya pasangan tuan rumah di final, Tan Chun Man/Tse Ying Suet (21-13, 21-19).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
