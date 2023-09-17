Hasil Final Hong Kong Open 2023: Kalah dari Ganda Denmark, Leo/Daniel Runner-up

KOWLOON - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, harus puas menjadi runner-up di ajang Hong Kong Open 2023. Leo/Daniel gagal mengatasi perlawanan pasangan Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen usai bermain tiga game 10-21, 24-22, dan 19-21.

Bermain di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Minggu (17/9/2023) malam WIB, kedua pasangan bermain sengit sejak awal pertandingan. Kejar-kejarn poin terus terjadi di awal game pertama.

Setelah itu, Kim/Anders mencuri enam poin berturut-turut dan berhasil unggul 11-5 pada interval gim pertama. Selepas interval, pasangan Denmark itu kembali menjauh hingga skor 17-6.

Tertinggal jauh, Leo/Daniel kesulitan untuk mengejar ketertinggalan dua digit poin tersebut. Mereka terus berjuang untuk mengejar, tetapi pada akhirnya harus merelakan gim pertama untuk lawannya dengan skor 10-21.

Leo/Daniel sempat unggul 6-3 terlebih dahulu pada awal gim kedua. Akan tetapi, pasangan Denmark berhasil membalikkan keadaan menjadi 10-7.

The Babies -julukan Leo/Daniel- juga kemudian memimpin 11-10 pada interval gim kedua. Namun, lagi-lagi laga berlangsung sengit dengan skor yang terus berimbang hingga 13-13.

Setelah itu, Kim/Anders terlihat lebih mampu memegang kendali pertandingan dan unggul 16-13. Leo/Daniel melakukan beberapa kesalahan sendiri dan tak mampu menghalau serangan dari lawannya hingga terus tertinggal 17-19.