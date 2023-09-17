Juara Hong Kong Open 2023, Apriyani/Fadia Catatkan Sejarah Baru untuk Indonesia

KOWLOON - Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti baru saja memastikan gelar juara di Hong Kong Open 2023. Keberhasilan Apriyani/Fadia sekaligus menjadi catatan sejarah baru sebagai ganda putri Indonesia pertama yang menjuarai ajang tersebut.

Apriyani/Fadia menyegel gelar juara usai menumbangkan ganda Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Laga yang digelar di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Minggu (17/9/2023) siang WIB itu berakhir dengan kor 14-21, 24-22, dan 21-9.

Ternyata, sejak digelarnya Hong Kong Open pada 1982 lalu, belum pernah ada satu pun pasangan ganda putri Indonesia yang menjuarai turnamen tersebut. Ini membuat Apriyani/Fadia menjadi pasangan pertama dan satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda putri yang berhasil juara.

Apriyani sejatinya sempat nyaris menjuarai Hong Kong Open pada beberapa gelaran sebelumnya. Pada 2017 silam, dia melaju hingga babak final saat masih berpasangan dengan Greysia Polii.

Namun, sayangnya pada partai puncak itu Greysia/Apriyani harus bertekuk lutut di hadapan pasangan China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan. Mereka kalah dengan skor 21-14, 16-21, dan 15-21.

Tahun berikutnya, Greysia/Apriyani berhasil melangkah hingga babak semifinal pada tahun 2018. Akan tetapi, mereka dihentikan pasangan Jepang, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota dengan skor 22-20, 9-21, dan 12-21.