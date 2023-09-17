Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lebih Tua dari Juara Dunia Senior, Ahsan/Hendra Tetap Termotivasi Tatap Turnamen Eropa

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |16:58 WIB
Lebih Tua dari Juara Dunia Senior, Ahsan/Hendra Tetap Termotivasi Tatap Turnamen Eropa
Hendra Setiawan dan Mohammad Ahsan di Hong Kong Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

MOHAMMAD Ahsan/Hendra Setiawan menjadi pasangan ganda putra paling senior yang bersaing di level dunia saat ini. Ahsan saat ini berusia 36 tahun sementara Hendra sudah menginjak 39 tahun.

Padahal, pemain seusia mereka sudah tak lagi sanggup bersaing di BWF World Tour. Para seusia Ahsan/Hendra sudah berpindah ke level senior, salah satunya pasangan dan putra Indonesia, Alvent Yulianto/Fran Kurniawan. Nama terakhir bahkan lebih muda satu tahun dari Hendra Setiawan.

Keduanya baru saja menyabet titel juara di Kejuaraan Dunia Senior 2023. Turnamen tersebut berlangsung di Jeonju, Korea Selatan beberapa waktu lalu.

Kembali ke Ahsan/Hendra. Menjadi pemain tertua di level BWF World Tour saat ini nyatanya sama sekali tak menyurutkan mental mereka. Pasangan berjuluk The Daddies itu bahkan masih termotivasi menatap turnamen tur Eropa setelah tersingkir di Hong Kong Open 2023 kemarin.

"Kami kalah di bola satu dan duanya. Servis dan pembukaan bolanya mereka lebih bagus," ungkap Hendra Setiawan selepas pertandingan semifinal Hong Kong Open.

"Sayang memang di game pertama kami tak bisa menyelesaikan (dengan baik). Banyak melakukan kesalahan, tapi sudah terjadi," timpal Mohammad Ahsan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187516/kisah_taufik_hidayat_sang_pemilik_backhand_smash_mematikan_menarik_untuk_diulas-BSko_large.jpeg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187632/berikut_tiga_pebulu_tangkis_top_dunia_yang_benci_dengan_suporter_indonesia-M0zF_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement