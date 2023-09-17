Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Hong Kong Open 2023: Apriyani/Fadia Juara Usai Kalahkan Ganda Malaysia

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |14:26 WIB
Hasil Final Hong Kong Open 2023: Apriyani/Fadia Juara Usai Kalahkan Ganda Malaysia
Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia di Final Hong Kong Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

PASANGAN ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti keluar sebagai juara di ajang Hong Kong Open 2023. Apriyani/Fadia mengalahkan ganda Malaysia, Pearly Tan/Tinaah Muralitharan 14-21, 24-22 dan 21-9.

Atas hasil tersebut, Apriyani/Fadia dinobatkan sebagai juara Hong Kong Open 2023 sektor ganda putri. Keberhasilan itu juga menyudahi puasa gelar bagi pasangan tersebut setelah terakhir kali menjadi juara pada Singapore Open Juli 2022 lalu.

Tampil di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Minggu (17/9/2023) siang WIB, Apriyani/Fadia tertinggal 1-5 terlebih dahulu dari lawannya. Jarak poin makin jauh setelah itu dengan skor 2-10.

Unggul jauh, Pearly/Muralitharan bermain makin percaya diri dan perlahan makin menjauh dari kejaran pasangan Indonesia hingga unggul 15-5. Apriyani/Fadia sempat mencoba bangkit dan mencuri lima poin berturut-turut yang membuat skor menjadi 10-15.

Tak ingin terkejar oleh lawannya, pasangan Malaysia kembali menjauh dengan keunggulan 19-11. Mereka pun akhirnya mengakhiri gim pertama dengan kemenangan 21-14.

Awal gim kedua berlangsung sengit dengan kedua pasangan yang bergantian merebut poin dan skor terus berimbang hingga 6-6. Pearly/Muralitharan empat unggul dua poin 8-6, tetapi Apriyani/Fadia mampu kembali menyamakan kedudukan menjadi 8-8.

Setelah itu, pasangan Malaysia mencoba untuk menjauh dari Apriyani/Fadia. Mereka berhasil melesat dan unggul dengan skor 13-9.

Halaman:
1 2
