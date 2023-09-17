Anthony Ginting Alihkan Perhatian kepada Asian Games 2022 Usai Gugur di Semifinal Hong Kong Open 2023

ANTHONY Ginting Alihkan perhatian kepada Asian Games 2022 usai gugur di semifinal Hong Kong Open 2023. Sang pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengaku sudah puya gambaran untuk turnamen multi-ajang tersebut.

Anthony Ginting gagal mencapai final Hong Kong Open 2023 usai dikalahkan oleh Kenta Nishimoto di semifinal. Laga yang dimainkan di Hong Kong Coliseum, Kowloon pada Sabtu (15/9/2023) kemarin berakhir dengan skor 13-21 dan 15-21.

Seusai pertandingan, Ginting mengaku sudah memetik pelajaran dari kekalahan tersebut. Meski kalah, Ginting mengaku permainannya sudah berkembang dan menjadi modal bagus untuk Asian Games 2022.

"Dari performa cukup senang, bisa lebih baik dari China Open kemarin. Bukan hanya dari sisi hasil tapi dari permainan di lapangan yang bisa mengeluarkan semua kemampuan dan semoga dari perjalanan di minggu ini bisa lebih baik di turnamen selanjutnya," ujar Anthony dikutip dari rilis resmi PBSI, Minggu (17/9/2023).

Anthony Ginting termasuk salah satu wakil Indonesia di Asian Games 2022. Turnamen itu akan digelar di Hangzhou, China mulai 23 September sampai dengan 8 Oktober 2023 mendatang. Terkhusus cabang olahraga bulu tangkis, turnamen akan dihelat di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China pada 28 September - 7 Oktober 2023.

Dengan jarak waktu yang masih cukup panjang, Ginting bisa memaksimalkannya untuk persiapan. Peraih medali perunggu Olimpiade 2020 itu mengatakan sudah mempunyai modal bagus untuk Asian Games 2022.