Momen Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin Pikat Komentator BWF dengan Menghajar Peraih Emas Olimpiade di Hong Kong Open 2023

MOMEN ketika Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin pikat komentator BWF dengan menghajar Lee Yang/Wang Chi Lin di Hong Kong Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda putra Indonesia, Leo/Daniel, sukses melaju ke final setelah mengalahkan wakil Taiwan tersebut melalui rubber-game.

Kedua pasangan bersua di Hong Kong Coliseum, Kowloon, pada Sabtu (16/9/2023) kemarin. Menghadapi duel sengit, Leo/Daniel sukses keluar sebagai pemenang dengan skor 13-21, 21-8, dan 21-13.

Lee/Wang merupakan pasangan yang lebih berpengalaman, mengingat mereka adalah peraih emas di Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Selain itu, pasangan Taiwan itu juga merupakan unggulan kedelapan di turnamen ini.

Setelah tampil buruk di gim pertama karena kalah 13-21, Leo/Daniel sukses bangkit dan mennang dengan cara dominan di gim kedua dalam skor 21-8. Pertarungan sengit terjadi di awal gim ketiga, namun Leo/Daniel akhirnya mampu menjauh hingga menang dengan skor yang cukup telak 21-13.

Dalam pertarungan kontra Lee/Wang, ada suatu momen dari Leo/Daniel yang membuat komentator BWF takjub. Momen itu terjadi ketika skor 20-13 pada gim ketiga dan Leo/Daniel hanya memerlukan satu poin untuk memastikan kemenangan.