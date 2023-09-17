Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jelang Lawan Kenta Nishimoto di Final Hong Kong Open 2023, Jonatan Christie Akui Masih Banyak Kekurangan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |06:24 WIB
Jelang Lawan Kenta Nishimoto di Final Hong Kong Open 2023, Jonatan Christie Akui Masih Banyak Kekurangan
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

KOWLOON – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie akan melawan wakil Jepang, Kenta Nishimoto di final Hong Kong Open 2023. Tentunya Jonatan sangat siap bertarung di final nanti, namun ia merasa dirinya masih banyak kekurangan yang jelas harus segera diperbaiki.

Kekurangan-kekurangan itu dirasakan Jonatan usai melawan wakil Malaysia, Ng Tze Yong di semifinal yang berlangsung di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Sabtu 16 September 2023. Meski pada akhirnya menang, Jonatan merasa masih banyak sekali hal yang harus diperbaiki dari permainannya.

Ya, Jonatan mendikte kekurangannya yang harus segera diperbaiki. Dia mengaku dirinya masih kurang tenang dan disiplin saat bertanding.

Hal itu terasa selama laga melawan Ng Tze Yong. Jonatan bisa mudah dikejar lawannya dan dipaksa main rubber game sebelum akhirnya menang dengan skor 21-19, 21-23, dan 21-13.

Jonatan Christie

Tidak hanya itu, Jonatan juga menilai pukulannya masih belum berani maksimal. Dia bahkan sempat ragu-ragu dalam melancarkan ayunan raketnya.

Alhasil lawan bisa menyeret Jonatan ke pola permainannya. Evaluasi ini yang kemudian menjadi kekurangan yang digarisbawahi.

Halaman:
1 2
