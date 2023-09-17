Lolos ke Final Hong Kong Open 2023, Jonatan Christie Masih Tak Percaya

KOWLOON – Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie memastikan diri lolos ke final Hong Kong Open 2023. Lolosnya ia ke partai puncak ternyata tak pernah terbayangkan oleh pria yang akrab disapa Jojo tersebut.

Sebab sejak awal Jonatan tak mengira akan bisa tampil hingga ke babak final. Mengingat Jonatan mengaku dirinya tampil di turnamen tersebut dalam kondisi yang tidak prima.

Malahan awalnya Jonatan sempat berpikir tak bisa main di turnamen level super 500 itu. Hal itu disebabkan oleh otot perutnya yang sempat bermasalah.

Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Jonatan perlahan mampu menyingkirkan lawannya satu per satu.

Terbaru, Jonatan sukses menghajar wakil Malaysia, Ng Tze Yong, di babak semifinal. Meski didapat denga susah payah, tetapi akhirnya Jojo mampu unggul dengan skor 21-19, 21-23, dan 21-13.

Adapun aksi tersebut digelar di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Sabtu 16 September 2023. Selanjutnya, Jonatan akan berjumpa melawan wakil Jepang, Kenta Nishimoto, di partai puncak.