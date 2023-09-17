Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Kata Carlos Sainz Usai Raih Pole Position di F1 GP Singapura 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |08:26 WIB
Kata Carlos Sainz Usai Raih Pole Position di F1 GP Singapura 2023
Carlos Sainz sukses amankan pole position di F1 GP Singapura 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

KATA Carlos Sainz usai raih pole position di F1 GP Singapura 2023 akan dibahas di sini. Pembalap Scuderia Ferrari tersebut membahas peluangnya untuk menjadi suara dalam balapan yang akan diselenggarakan pada hari Minggu (17/9/2023) ini.

Penampilan pembalap asal Spanyol tersebut terbilang menarik pada sesi kualifikasi yang dilaksanakan Sabtu (16/9/2023) kemarin. Sirkuit pun menilai balapan di Sirkuit Marina Bay Street berjalan dengan menarik.

Carlos Sainz

Memulai balapan di posisi terdepan, Sainz pun sedikit tak menyangka dengan pencapaiannya. Sainz menantikan apa yang bisa dia lakukan bersama Ferrari di balapan utama nanti.

"Ini adalah kualifikasi yang menarik. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan besok," ujarnya usai sesi Kualifikasi, Sabtu (16/9/2023).

Balapan GP Singapura 2023 tampaknya akan sedikit berbeda. Kali ini sang pemimpin klasemen F1 2023, Max Verstappen, justru tersingkir di sesi Kualifikasi 2 (Q2).

Pembalap Red Bull Racing tersebut gagal masuk 10 besar dalam sesi kualifikasi. Sebaliknya, Lewis Hamilton dari Mercedes justru sukses menjadi yang tercepat kelima dalam Kualifikasi 3 (Q3).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement