Kata Carlos Sainz Usai Raih Pole Position di F1 GP Singapura 2023

KATA Carlos Sainz usai raih pole position di F1 GP Singapura 2023 akan dibahas di sini. Pembalap Scuderia Ferrari tersebut membahas peluangnya untuk menjadi suara dalam balapan yang akan diselenggarakan pada hari Minggu (17/9/2023) ini.

Penampilan pembalap asal Spanyol tersebut terbilang menarik pada sesi kualifikasi yang dilaksanakan Sabtu (16/9/2023) kemarin. Sirkuit pun menilai balapan di Sirkuit Marina Bay Street berjalan dengan menarik.

Memulai balapan di posisi terdepan, Sainz pun sedikit tak menyangka dengan pencapaiannya. Sainz menantikan apa yang bisa dia lakukan bersama Ferrari di balapan utama nanti.

"Ini adalah kualifikasi yang menarik. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan besok," ujarnya usai sesi Kualifikasi, Sabtu (16/9/2023).

Balapan GP Singapura 2023 tampaknya akan sedikit berbeda. Kali ini sang pemimpin klasemen F1 2023, Max Verstappen, justru tersingkir di sesi Kualifikasi 2 (Q2).

Pembalap Red Bull Racing tersebut gagal masuk 10 besar dalam sesi kualifikasi. Sebaliknya, Lewis Hamilton dari Mercedes justru sukses menjadi yang tercepat kelima dalam Kualifikasi 3 (Q3).