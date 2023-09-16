Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Rivan Nurmulki Absen Bela Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2022, Pelatih Sudah Siapkan Pengganti

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |19:55 WIB
Rivan Nurmulki Absen Bela Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2022, Pelatih Sudah Siapkan Pengganti
Rivan Nurmulki kala membela Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/@rivannurmulki)
BOGOR – Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Jeff Jiang Jie, angkat bicara soal absennya Rivan Nurmulki di Asian Games 2022. Dia memastikan Timnas Voli Putra Indonesia takkan terpengaruh karena absennya Rivan Nurmulki.

Pasalnya, Jeff Jiang Jie sendiri sudah menyiapkan pengganti untuk Rival Nurmulki. Ia adalah Agil Angga Anggara yang dipercaya jadi sosok pengganti pemain bintang Timnas Voli Putra Indonesia itu.

Rivan Nurmulki

Agil sendiri merupakan salah satu pevoli yang berperan sebagai opposite hitter. Posisi tersebut berada di sebelah kanan area depan. Pemain yang berperan di posisi tersebut ditugaskan untuk melancarkan serangan.

Meski masih tergolong baru, Jiang Jie percaya Agil bisa memenuhi ekspektasinya. Jiang Jie juga melihat penampilan Agil semakin membaik dan diyakini bisa memberi pengaruh di Asian Games 2022.

"Ada Agil Angga, dia akan jadi pengganti Rivan,” ujar Jiang Jie di Bogor, Kamis 14 September 2023.

“Agil Angga juga seorang opposite, dia bisa memberi pengaruh besar di Asian Games ini, meski pada saat laga pertama Kejuaraan Asia kemarin, tampak dia masih sedikit nervous, karena itu adalah momennya pertama kali membela Timnas. Namun, seiring berjalannya laga, dia mulai membaik," lanjutnya.

Halaman:
1 2
