Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Semifinal Hong Kong Open 2023: Termasuk Jonatan Christie, 3 Wakil Tanah Air Tembus Final!

HASIL lengkap wakil Indonesia di semifinal Hong Kong Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ada 3 wakil yang sukses menembus babak final Hong Kong Open 2023, salah satunya Jonatan Christie.

Ya, laga babak semifinal Hong Kong Open 2023 sudah rampung digelar pada hari ini, Sabtu (16/9/2023). Total, ada 6 wakil Indonesia yang berlaga di babak semifinal turnamen berlevel Super 500 itu.

Hasilnya, ada 3 wakil yang lolos ke semifinal, sementara 3 lainnya harus tersingkir. Wakil Indonesia yang sukses merebut tiket final Hong Kong Open 2023 adalah Jonatan Christie, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan juga Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Leo/Daniel jadi wakil pertama Indonesia yang lolos ke final Hong Kong Open 2023. Pasangan berjuluk The Babies itu memastikan diri lolos ke partai puncak usai tampil ciamik kala melawan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Lee Yang/Wang Chi Lin.

Bermain di Hong Kong Coliseum, Sabtu (16/9/2023) siang WIB, Leo/Daniel menang usai bertarung rubber game dengan skor 13-21, 21-8, dan 21-13. Sayangnya, jejak manis Leo/Daniel gagak diikuti seniornya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Ahsan/Hendra harus mengakui ketangguhan pasangan Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, di babak semifinal. Mereka kalah usai bertarung rubber game dengan skor 22-24, 21-19, dan 11-21. Dengan begitu, all Indonesian finals gagal tercipta di sektor ganda putra.

Bukan hanya di ganda putra, all Indonesian finals yang sejatinya berpeluang tercipta di sektor tunggal putra, juga urung terjadi. Pasalnya, hanya ada satu wakil Tanah Air yang bisa lolos ke final. Dia adalah Jonatan Christie.

Berlaga di Hong Kong Coliseum, Sabtu (16/9/2023) malam WIB, Jonatan Christie harus berjuang keras untuk bisa menyegel tiket final. Dia harus bermain selama 1 jam 24 menit untuk bisa menyingkirkan wakil Malaysia, Ng Tze Yong, dengan skor 21-19, 21-23, dan 21-13.

Tetapi, jejak manis Jonatan gagal disusul oleh Anthony Sinisuka Ginting. Dia menyerah dari wakil Jepang, Kenta Nishimoto, dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 15-21.