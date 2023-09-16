Hasil Semifinal Hong Kong Open 2023: Kalah dari Wakil Jepang, Anthony Ginting Gagal Susul Jonatan Christie ke Final

HASIL semifinal Hong Kong Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, pun harus menelan kekalahan dari wakil Jepang, Kenta Nishimoto, di babak semifinal.

Bermain di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Sabtu (16/9/2023) malam WIB, Anthony Ginting kalah dengan skor 13-21 dan 15-21. Kekalahan ini membuat Ginting gagal mengikuti jejak Jonatan Christie menembus babak final Hong Kong Open 2023.

Jalannya Pertandingan

Anthony Ginting sudah dihadapkan duel sengit sejak awal laga. Dia cukup kerepotan meladeni permainan apik Nishimoto dengan daya serang yang intens.

Namun, Ginting tak menyerah begitu saja. Dia masih terus membayangi upaya serang lawannya. Di sisi lain, Nishimoto terus memperjarak keunggulan. Dia pun berhasil unggul di paruh awal gim pertama dengan skor 11-8.

Usai interval, Ginting semakin kesulitan untuk keluar dari tekanan lawan. Nishimoto semakin agresif dan segera memetik kemenangan dengan skor 21-13.