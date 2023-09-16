Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Hong Kong Open 2023: Bungkam Pasangan Denmark, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Genggam Tiket Final!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |13:52 WIB
Hasil Semifinal Hong Kong Open 2023: Bungkam Pasangan Denmark, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Genggam Tiket Final!
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: PBSI)
HASIL semifinal Hong Kong Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, pun sukses melesat ke babak final.

Kepastian lolos ke final didpaat Apriyani/Fadia usai mengalahkan pasangan Denmark, Maiken Fruergaard/Sara Thygesen, di di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Sabtu (16/9/2023) siang WIB. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 23-21 dalam waktu 51 menit.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Jalannya Pertandingan

Apriyani/Fadia memulai laga dengan kurang apik. Berada dalam tekanan lawan, mereka harus tertinggal 2-4 dan 3-5.

Namun, Apriyani/Fadia perlahan bisa bangkit. Mereka menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Bahkan, pasangan ranking delapan dunia itu mampu berbalik unggul 6-5. Permainan agresif yang ditunjukkan Apriyani/Fadia pun membawa mereka mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-7.

Selepas rehat, Apriyani/Fadia memperlebar keunggulan menjadi 15-10 berkat permainan ciamik Fadia di depan net. Namun, Fruergaard/Thygesen sempat mendekat di angka 13-15 setelah mereka melakukan beberapa kesalahan.

Beruntung, duet Merah-Putih mampu menemukan sentuhan terbaik mereka lagi dengan cepat memasuki poin-poin kritis. Hasilnya, mereka sukses mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-16.

Pada gim kedua, Apriyani/Fadia kembali memulai dengan lamban sehingga tertinggal 2-4. Namun, mereka mampu keluar dari tekanan dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Setelah itu, kedua pasangan terlibat kejar-kejaran angka hingga mencapai skor 9-9. Lalu, Prifad bisa menjauh berkat variasi serangan ciamik yang mereka lakukan. Pasangan Pelatnas PBSI itu unggul 11-9 saat interval dan kemudian 13-11.

