HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Hong Kong Open 2023: Leo Rolly/Daniel Marthin Melaju ke Final!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |12:52 WIB
Hasil Semifinal Hong Kong Open 2023: Leo Rolly/Daniel Marthin Melaju ke Final!
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil melenggang ke final Hong Kong Open 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
KOWLOON - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin melaju ke final Hong Kong Open 2023 Super 500! The Babies berhasil mengalahkan Lee Yang/Wang Chi-Lin lewat rubber game 13-21, 21-8, dan 21-13 di semifinal Hong Kong Open 2023.

Berlaga di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Sabtu (16/9/2023), Leo/Daniel tampil apik di awal pertandingan. Mereka bisa menekan lawan untuk memimpin 6-2.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Akan tetapi, kesalahan demi kesalahan dibuat oleh pasangan rangking 11 dunia itu. Alhasil, Lee/Wang bisa menyamakan kedudukan menjadi 6-6 dan bahkan berbalik unggul 11-9 di interval gim pertama.

Usai rehat, Leo/Daniel sangat keteteran meladeni permainan cepat yang diterapkan pasangan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu. Mereka pun tertinggal jauh 11-17.

Lee/Wang pun semakin dominan di poin-poin kritis dengan bola-bola mendatar yang mereka lancarkan. Hasilnya, duet rangking 13 dunia itu dengan nyaman mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-13.

Pada gim kedua, Leo/Daniel mengamuk dan mencoba menekan lawan dengan strategi yang berbeda. Mereka pun langsung tancap gas menyerang dan memimpin 7-1 sebelum akhirnya menutup interval dengan keunggulan 11-4.

Variasi serangan smash-smash silang yang dilakukan juara Indonesia Masters 2023 itu pun terus membuat Lee/Wang kerepotan. Mereka pun dengan mudah mendapatkan poin demi poin untuk memperlebar keunggulan mereka menjadi 17-5.

Di sisi lain, Lee/Wang juga kerap kali melakukan error. Tanpa kesulitan berarti, Leo/Daniel pun merebut gim kedua dengan skor telak 21-8.

