HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Hong Kong Open 2023: Langkah Gregoria Mariska Dihentikan Akane Yamaguchi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |10:26 WIB
Hasil Semifinal Hong Kong Open 2023: Langkah Gregoria Mariska Dihentikan Akane Yamaguchi
Gregoria Mariska Tunjung takluk di semifinal Hong Kong Open 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
KOWLOON - Gregoria Mariska Tunjung tumbang di babak semifinal Hong Kong Open 2023 Super 500 dari Akane Yamaguchi. Tunggal putri Indonesia itu takluk usai memberi perlawanan sengit selama tiga gim 17-21, 25-23, dan 18-21, di babak semifinal Hong Kong Open 2023.

Bermain di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Sabtu (16/9/2023), Gregoria memulai pertandingan dengan sangat percaya diri. Setelah imbang 3-3, dia mampu menekan Yamaguchi dan menjauh dengan keunggulan 7-4.

Gregoria Mariska Tunjung

Pemain rangking delapan dunia itu bisa bermain sangat efektif dengan variasi-variasi serangan yang dilakukannya. Alhasil, dia berhasil mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan skor 11-7.

Sayangnya, performa Gregoria menurun selepas interval. Yamaguchi pun bisa keluar dari tekanan dan mengembangkan permainannya hingga akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 15-15.

Bahkan, pemain rangking dua dunia itu sukses berbalik unggul 18-15. Gregoria pun tak mampu memberikan perlawanan lagi dan akhirnya kalah dengan skor 17-21 di gim pertama.

Pertarungan sengit terjadi di awal gim kedua dalam reli-reli panjang. Kedua pemain pun saling kejar mengejar angka hingga mencapai skor 5-5.

Setelah itu, Gregoria berhasil menjauh dengan keunggulan 10-7 meski Yamaguchi bisa mengejarnya lagi di angka 10-10. Namun, pemain kelahiran Wonogiri itu mampu menginjak interval gim kedua lebih dulu dengan skor 11-10.

