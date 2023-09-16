Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Viktor Axelsen Rontok, Laga Anthony Ginting vs Jonatan Christie Tersaji di Final Hong Kong Open 2023?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |07:39 WIB
Viktor Axelsen Rontok, Laga Anthony Ginting vs Jonatan Christie Tersaji di Final Hong Kong Open 2023?
Jonatan Christie dan Anthony Ginting berpeluang berjumpa di final Hong Kong Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

KOWLOON - Viktor Axelsen rontok, laga Anthony Sinisuka Ginting vs Jonatan Christie tersaji di final Hong Kong Open 2023 Super 500? Peluang itu tentu saja sangat terbuka.

Seperti diketahui, Axelsen secara mengejutkan tumbang di babak pertama Hong Kong Open 2023. Pemain asal Denmark itu dikalahkan wakil tuan rumah Lee Chia Hao dua gim langsung 16-21 dan 10-21.

Viktor Axelsen

Rontoknya Axelsen di babak-babak awal cukup menguntungkan bagi dua tunggal putra Indonesia, yakni Jonatan Christie dan Anthony Ginting. Beruntung, keduanya terpisah di bagan drawing Hong Kong Open 2023.

Jonatan yang berada di bagan atas, terhindar dari bertemu Axelsen di babak perempatfinal. Ia sukses membekuk Chia Hao dua gim langsung 21-19 dan 21-18.

Di sisi lain, Ginting juga melaju hingga babak semifinal. Pemain asal Cimahi, Jawa Barat, itu sejauh ini belum bertemu lawan yang relatif berat.

Kini, Jonatan akan menghadapi Ng Tze Yong di babak semifinal. Sementara itu, Ginting bersua Kenta Nishimoto. Peluang terjadinya All Indonesian Final pun terbuka lebar.

Halaman:
1 2
