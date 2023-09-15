Asian Games 2022: Tim Akuatik Indonesia Bertekad Akhiri Puasa Medali 33 Tahun

JAKARTA – Tim Akuatik Indonesia optimistis menatap Asian Games 2022. Mereka mengusung misi mengakhiri puasa medali selama 33 tahun di pentas Asian Games.

Sebagaimana diketahui, Tim Akuatik Indonesia paceklik medali di Asian Games selama 33 tahun sejak 1990. Sejak saat itu, mereka tak mampu meraih satu medali pun hingga saat ini.

Pada Asian Games 2022 yang akan bergulir pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 di Hangzhou, China, Tim Akuatik Indonesia pun bertekad meraih medali. Mereka setidaknya berharap bisa membawa pulang gelar dari ajang tersebut.

“Target realistis sebetulnya kita ingin mendapatkan medali. Terakhir dapat tuh 1990,” ujar manajer Tim Akuatik Indonesia, Wisnu Wardhana, Kamis 14 September 2023.

“Jadi, ada beberapa perenang yang kita harapkan bisa berpeluang mendapatkan medali, paling tidak perunggu, kalau bisa perak," lanjutnya.

"Alhamdulillah bisa emas tentunya, tapi realistis tentunya kita ingin dasarnya adalah perbaikan waktu mereka sendiri karena ini juga menjadi ajang Olimpiade, kualifikasi Olimpiade, dan juga ajang kualifikasi Kejuaraan Dunia juga, yang juga nanti 2024,” jelas Wisnu.