Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Asian Games 2022: Tim Akuatik Indonesia Bertekad Akhiri Puasa Medali 33 Tahun

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |18:01 WIB
Asian Games 2022: Tim Akuatik Indonesia Bertekad Akhiri Puasa Medali 33 Tahun
I Gede Siman Sudawarta kala berlaga. (Foto: Instagram/@siman_sudawarta)
A
A
A

JAKARTA – Tim Akuatik Indonesia optimistis menatap Asian Games 2022. Mereka mengusung misi mengakhiri puasa medali selama 33 tahun di pentas Asian Games.

Sebagaimana diketahui, Tim Akuatik Indonesia paceklik medali di Asian Games selama 33 tahun sejak 1990. Sejak saat itu, mereka tak mampu meraih satu medali pun hingga saat ini.

Wisnu Wardhana

Pada Asian Games 2022 yang akan bergulir pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 di Hangzhou, China, Tim Akuatik Indonesia pun bertekad meraih medali. Mereka setidaknya berharap bisa membawa pulang gelar dari ajang tersebut.

“Target realistis sebetulnya kita ingin mendapatkan medali. Terakhir dapat tuh 1990,” ujar manajer Tim Akuatik Indonesia, Wisnu Wardhana, Kamis 14 September 2023.

“Jadi, ada beberapa perenang yang kita harapkan bisa berpeluang mendapatkan medali, paling tidak perunggu, kalau bisa perak," lanjutnya.

"Alhamdulillah bisa emas tentunya, tapi realistis tentunya kita ingin dasarnya adalah perbaikan waktu mereka sendiri karena ini juga menjadi ajang Olimpiade, kualifikasi Olimpiade, dan juga ajang kualifikasi Kejuaraan Dunia juga, yang juga nanti 2024,” jelas Wisnu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/43/2885330/daftar-skuad-timnas-voli-pantai-indonesia-di-asian-games-2023-w0ghME9NU6.jpg
Daftar Skuad Timnas Voli Pantai Indonesia di Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/43/2884775/jadwal-timnas-voli-indonesia-di-asian-games-2022-ditantang-jepang-live-di-mnctv-sHDYI0MayM.jpg
Jadwal Timnas Voli Indonesia di Asian Games 2022: Ditantang Jepang, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/43/2884204/rivan-nurmulki-absen-bela-timnas-voli-putra-indonesia-di-asian-games-2022-pelatih-sudah-siapkan-pengganti-vjYJqasBhN.jpg
Rivan Nurmulki Absen Bela Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2022, Pelatih Sudah Siapkan Pengganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/43/2883978/sambut-asian-games-2022-di-vision-berikut-daftar-cabang-olahraga-yang-dilombakan-cc22Nlt6U2.jpeg
Sambut Asian Games 2022 di Vision+, Berikut Daftar Cabang Olahraga yang Dilombakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/43/2883938/lalu-muhammad-zohri-tampil-di-asian-games-2022-luhut-binsar-panjaitan-doakan-saja-BlqshkNHvc.jpg
Lalu Muhammad Zohri Tampil di Asian Games 2022? Luhut Binsar Panjaitan: Doakan Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/40/2883652/tumbang-prematur-di-hong-kong-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-dituntut-bangkit-di-asian-games-2022-Lu8hg7lgnb.jpg
Tumbang Prematur di Hong Kong Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Dituntut Bangkit di Asian Games 2022
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement