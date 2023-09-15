2 Atlet Remaja Kejutkan POBSI Pool Circuit 2023 Seri IV Palembang, Achmad Fadil Nasution: Pembinaan Berjalan Baik

PALEMBANG - Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, cukup senang melihat dua atlet remaja memberi kejutan di POBSI Pool Circuit 2023 Seri IV Palembang. Menurutnya, itu merupakan buah pembinaan di segala usia.

Ferry Satriyadi berhasil menjadi juara POBSI Pool Circuit 2023 Seri IV Palembang. Di babak final, ia terlibat duel sengit dengan Punguan Sihombing.

Ajang itu berlangsung di Naff Billiard, Jakabaring, Palembang, 11-14 September 2023 dengan diikuti oleh 71 pebiliar. Duel Ferry vs Punguan itu terjadi pada Kamis 14 September 2023 malam WIB.

Ferry unggul 2-0 terlebih dahulu dan terusss menjaga keunggulannya hingga skor 5-3. Punguan yang terus tertinggal akhirnya mampu bangkit dan menyamakan skor menjadi 5-5 dan bahkan sempat membalikkan keadaan menjadi 6-5.

Sempat kehilangan beberapa poin, Ferry mampu bangkit dan berbalik unggul menjadi 8-6. Punguan membuat laga menjadi semakin sengit dengan meraih satu poin dan menipiskan ketertinggalan menjadi 7-9 usai berhasil melakukan break and run.

Akan tetapi, Ferry berhasil merebut poin terakhir dan menuntaskan duel dengan skor 9-7. Dirinya sukses mengakhiri kejayaan Punguan yang memenangi dua seri sebelumnya di Jakarta dan Yogyakarta.

Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, bersyukur turnamen biliar ini berjalan lancar. Ia menyebut ada kejutan dalam Pool Circuit kali ini.