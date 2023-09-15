Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Ogah Terlena meski Sukses Tembus Semifinal Hong Kong Open 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |23:05 WIB
Anthony Ginting Ogah Terlena meski Sukses Tembus Semifinal Hong Kong Open 2023
Anthony Ginting ogah terlena usai tembus semifinal Hong Kong Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

ANTHONY Ginting ogah terlena meski sukses tembus semifinal Hong Kong Open 2023. Tunggal putra Indonesia itu tetap ingin fokus pada sisa turnamen level super 500 tersebut.

Ginting sukses mengandaskan Su Li Yang asal Taiwan di babak perempatfinal. Laga yang dimainkan di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Jumat (15/9/2023) tersebut berakhir dengan skor 21-12 dan 21-16 untuk wakil Indonesia.

Anthony Ginting

"Pertama-tama mengucap syukur bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik tanpa cedera. Pastinya senang bisa kembali ke semifinal. Tapi tetap fokusnya tidak boleh hilang, persiapan lagi diri sendiri untuk besok," ungkap Ginting, Jumat (15/9/2023).

"Tadi setelah match point, lawan mencoba untuk all out dan nothing to lose sementara saya malah banyak melakukan kesalahan. Beruntung tadi bisa dapat lagi fokusnya dan akhirnya menang," tambahnya.

Su Li Yang pun menghadapi Ginting dalam kondisi yang cukup bugar. Sebab, pebulu tangkis asal Taiwan itu lolos ke delapan besar karena kemenangan WO alias walk over.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/40/2886790/soal-masalah-mata-daniel-marthin-aryono-miranat-pastikan-sudah-ada-solusi-w4EHqaDm1D.jpg
Soal Masalah Mata Daniel Marthin, Aryono Miranat Pastikan Sudah Ada Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/40/2885778/update-ranking-bwf-kelar-hong-kong-open-2023-termasuk-jonatan-christie-tiga-wakil-indonesia-naik-peringkat-u8hkIpwrVo.jpg
Update Ranking BWF Kelar Hong Kong Open 2023: Termasuk Jonatan Christie, Tiga Wakil Indonesia Naik Peringkat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/40/2885639/momen-haru-jonatan-christie-kalahkan-kenta-nishimoto-sekaligus-balaskan-kekalahan-anthony-ginting-di-hong-kong-open-2023-aBXmdaBAXM.jpg
Momen Haru Jonatan Christie Kalahkan Kenta Nishimoto Sekaligus Balaskan Kekalahan Anthony Ginting di Hong Kong Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/40/2885007/gagal-juara-di-hong-kong-open-2023-leo-rolly-daniel-marthin-berharap-bisa-lebih-baik-di-asian-games-2023-5bKdeudaRe.jpg
Gagal Juara di Hong Kong Open 2023, Leo Rolly/Daniel Marthin Berharap Bisa Lebih Baik di Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/40/2884998/penyebab-leo-rolly-daniel-marthin-gagal-juara-hong-kong-open-2023-2ReLhR3cHa.jpg
Penyebab Leo Rolly/Daniel Marthin Gagal Juara Hong Kong Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/40/2884899/respons-mengharukan-dan-sikap-empati-apriyani-rahayu-siti-fadia-ke-pebulutangkis-malaysia-di-hong-kong-open-2023-mHTH7HaRV1.jpg
Respons Mengharukan dan Sikap Empati Apriyani Rahayu/Siti Fadia ke Pebulutangkis Malaysia di Hong Kong Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement