Anthony Ginting Ogah Terlena meski Sukses Tembus Semifinal Hong Kong Open 2023

ANTHONY Ginting ogah terlena meski sukses tembus semifinal Hong Kong Open 2023. Tunggal putra Indonesia itu tetap ingin fokus pada sisa turnamen level super 500 tersebut.

Ginting sukses mengandaskan Su Li Yang asal Taiwan di babak perempatfinal. Laga yang dimainkan di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Jumat (15/9/2023) tersebut berakhir dengan skor 21-12 dan 21-16 untuk wakil Indonesia.

"Pertama-tama mengucap syukur bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik tanpa cedera. Pastinya senang bisa kembali ke semifinal. Tapi tetap fokusnya tidak boleh hilang, persiapan lagi diri sendiri untuk besok," ungkap Ginting, Jumat (15/9/2023).

"Tadi setelah match point, lawan mencoba untuk all out dan nothing to lose sementara saya malah banyak melakukan kesalahan. Beruntung tadi bisa dapat lagi fokusnya dan akhirnya menang," tambahnya.

Su Li Yang pun menghadapi Ginting dalam kondisi yang cukup bugar. Sebab, pebulu tangkis asal Taiwan itu lolos ke delapan besar karena kemenangan WO alias walk over.