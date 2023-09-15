Jonatan Christie Kegirangan Kalahkan Penakluk Viktor Axelsen untuk Tembus Semifinal Hong Kong Open 2023

JONATAN Christie kegirangan kalahkan penakluk Viktor Axelsen untuk tembus semifinal Hong Kong Open 2023. Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, mengalahkan wakil Taiwan, Chia Hao Lee, di babak perempat final dengan skor 21-19 dan 21-18.

Laga tersebut dimainkan di Hong Kong Coliseum, Kowloon pada Jumat (15/9/2023). Jojo – sapaan Jonatan Christie – mengaku sempat tertekan sebelum menghadapi tunggal putra Taiwan tersebut.

Pasalnya Hao Lee telah membuktikan kualitasnya di turnamen level super 500. Dia sukses mengalahkan ranking satu dunia, Viktor Axelsen, di babak pertama.

Hao Lee bahkan mengalahkan Axelsen lewat dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-10. Kejutannya kemudian berlanjut di babak 16 besar dengan mengandaskan unggulan Malaysia, Lee Zii Jia.

Di laga tersebut, dia sukses menang comeback dengan skor 19-21, 21-17, dan 22-20. Namun dominasinya tersebut telah terbantahkan oleh Jojo.

Dia tumbang langsung dalam dua set dengan skor 19-21 dan 18-21. Tak heran jika Jojo kegirangan usai memetik kemenangan tersebut.