HOME SPORTS NETTING

Performa Ganda Putra Indonesia Menurun Jelang Asian Games 2022, Netizen: Jonatan Christie dan Anthony Ginting Siap-Siap Jadi MD Dadakan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |20:29 WIB
Performa Ganda Putra Indonesia Menurun Jelang Asian Games 2022, Netizen: Jonatan Christie dan Anthony Ginting Siap-Siap Jadi MD Dadakan!
Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

PERFORMA ganda putra Indonesia jadi sorotan jelang Asian Games 2022. Bahkan, netizen sampai memberi reaksi unik kala membahas soal performa ganda putra Indonesia. Mereka berkelakar bahwa dua tunggal putra Indonesia, yakni Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting, harus bersiap jika dadakan diminta bermain di sektor ganda putra pada Asian Games 2022 nanti.

Ya, ganda putra Indonesia belakangan ini gagal bersaing di sejumlah turnamen yang dijalani. Di pentas China Open 2023 yang berlangsung awal bulan ini, tak ada satu pun ganda putra Indonesia yang bisa menembus babak semifinal.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Perjalanan terjauh diukir oleh Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, yang menyentuh babak perempatfinal. Namun, mereka kandas usai kalah dari unggulan keenam asal Korea Selatan, Seo Seung-jae/Kang Min-hyuk, dengan skor 15-21 dan 17-21.

Kiprah lebih parah lagi ditunjukkan ganda putra Indonesia yang berstatus nomor 1 dunia, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Mereka bahkan terhenti di babak pertama usai keok di tangan wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Rasmussen, dengan skor 19-21 dan 19-21.

Fajar/Rian pun gagal menunjukkan peningkatan performa di pentas Hong Kong Open 2023 yang kini sedang bergulir. Mereka terhenti di babak 16 besar usai kalah dari wakil Taiwan, Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee, dengan skor 16-21 dan 19-21.

Meski begitu, dua wakil ganda putra Tanah Air masih menjaga langkahnya di babak semifinal Hong Kong Open 2023 saat ini. Mereka adalah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan juga Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

