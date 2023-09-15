Hasil Perempatfinal Hong Kong Open 2023: Ditekuk Wakil Malaysia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Gagal ke Semifinal

HASIL perempatfinal Hong Kong Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, takluk di tangan wakil Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie pada babak perempatfinal.

Mereka takluk dengan skor 10-21 dan 18-21 di Hong Kong Coliseum, Kowloon, pada Jumat (15/9/2023) malam WIB. Dengan demikian, langkah Rinov/Pitha di semifinal turnamen super 500 tersebut terhenti.

Rinov/Pitha mengawali permainan dengan buruk di awal gim pertama. Mereka kalah tampil agresif dari pasangan Malaysia tersebut.

Ganda campuran andalan Indonesia itu pun keteteran mengejar keunggulan lawan Mereka kalah unggul di paruh gim pertama dengan skor 8-11.

Seusai jeda, performa Rinov/Pitha tak kunjung membaik, justru lebih buruk. Mereka semakin tertinggal hingga akhirnya kalah dengan skor cukup telak, yaitu 10-21.