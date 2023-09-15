Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Hong Kong Open 2023: Leo Rolly/Daniel Marthin Tembus 4 Besar Usai Berjuang 3 Game!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |11:50 WIB
Hasil Perempatfinal Hong Kong Open 2023: Leo Rolly/Daniel Marthin Tembus 4 Besar Usai Berjuang 3 Game!
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil melenggang ke semifinal Hong Kong Open 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

KOWLOON - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil menembus semifinal Hong Kong Open 2023 Super 500. Pasangan berjuluk The Babies itu menang lewat perjuangan tiga game melawan Mark Lamsfuss/Marvin Seidel di babak perempatfinal dengan skor 18-21, 21-15, dan 21-14.

Bermain di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Jumat (15/9/2023) siang WIB, Leo/Daniel memulai pertandingan dengan sangat percaya diri. Hasilnya, mereka mampu memimpin lebih dulu dengan keunggulan 4-2 dan 5-3.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Sayangnya, setelah itu pasangan rangking 11 dunia tersebut lengah dan membuat kesalahan sendiri hingga Lamsfuss/Seidel bisa menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Meski bisa unggul lagi, Leo/Daniel terus dikejar oleh sang lawan hingga mencapai skor 10-10.

Bahkan, duet andalan Jerman itu menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan skor 11-10. Kejar-kejaran angka pun berlanjut setelah interval lewat jual beli serangan dalam tempo yang cepat.

Leo/Daniel bisa memimpin lagi di angka 14-12. Akan tetapi, lawan yang berstatus sebagai pasangan ranking 25 dunia itu mampu membuat skor imbang lagi menjadi 14-14 dan 15-15.

Pertarungan sengit masih terus berjalan memasuki poin-poin kritis di mana kedua pasangan silih berganti mengambil keunggulan hingga mencapai skor 18-18. Namun setelah itu Lamsfuss/Seidel menyerang dengan lebih efektif sehingga sukses mengamankan gim pertama dengan skor 21-18.

Pada gim kedua, Leo/Daniel kembali mendapatkan perlawanan sengit. Mereka pun selalu dalam posisi tertinggal meski bisa terus mengejar sampai skor 4-4.

Selepas itu, juara Indonesia Masters 2023 tersebut mampu mendominasi dan memegang kendali permainan berkat variasi serangan smash-smash keras yang mereka lakukan. Hasilnya, mereka bisa memperlebar keunggulan menjadi 7-4 dan kemudian menutup interval gim kedua dengan skor 11-7.

Poin demi poin pun terus didapat Leo/Daniel tanpa kesulitan hingga mereka memimpin 17-10. Walau sempat tersendat di poin-poin kritis, pada akhirnya, mereka berhasil merebut gim kedua dengan kemenangan 21-15.

1 2
