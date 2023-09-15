Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Kocak Mohammad Ahsan Menahan Sakit Perut tapi Tetap Gacor dan Menang di Hong Kong Open 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |12:01 WIB
Momen Kocak Mohammad Ahsan Menahan Sakit Perut tapi Tetap Gacor dan Menang di Hong Kong Open 2023
Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: PBSI)
A
A
A

MOMEN kocak Mohammad Ahsan menahan sakit perut tapi tetap gacor dan menang di Hong Kong Open 2023 menarik untuk diulas. Momen ini terjadi saat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menghadapi Chiu Hsiang CHieh/Yang Ming-Tse (Taiwan) di babak 16 besar Hong Kong Open 2023.

Pertandingan babak 16 besar turnamen berlevel Super 500 tersebut berlangsung di Hong Kong Coliseum pada Kamis (14/9/2023) kemarin. Hasilnya, The Daddies -julukan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan- sukses mengalahkan wakil Taiwan itu dengan skor 21-19, 21-14.

Ketika mengawali pertandingan, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sejatinya menampilkan performa yang kurang baik. Akibatnya, ganda putra veteran Indonesia itu langsung tertinggal 0-3 dari Chiu Hsiang CHieh/Yang Ming-Tse.

Setelah tertinggal tiga angka, The Daddies mencoba untuk bangkit dan menampilkan permainan lebih agresif. Alhasil, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan mampu menyalip poin lawan hingga memenangkan gim pertama dengan skor 21-19.

Momen Mohammad Ahsan menahan sakit perus usai tampil di Hong Kong Open 2023

Sementara di gim kedua, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tampil cukup meyakinkan hingga memenangkan gim ini dengan skor 21-14. Kemenangan tersebut membuat The Daddies memastikan tiket ke perempatfinal Hong Kong Open 2023.

Menariknya, ada momen kocak ketika Mohammad Ahsan menahan sakit perut di laga tersebut. Dalam pengakuannya pascalaga yang dikutip dari instagram story @yuga_waoreng, Ahsan mengaku menahan sakit perut pada laga tersebut.

Halaman:
1 2
