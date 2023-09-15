Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal Hong Kong Open 2023: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Melaju Mulus ke Semifinal?

JADWAL wakil Indonesia di perempatfinal Hong Kong Open 2023 akan dibahas Okezone. Terdapat tujuh wakil Indonesia yang bakal tampil di perempatfinal turnamen BWF level Super 500 itu yang digelar di Hong Kong Coliseum Kowloon pada hari ini, Jumat (15/9/2023) mulai pukul 10.30 WIB.

Ketujuh wakil Indonesia yang akan tampil di perempatfinal Hong Kong Open 2023 tersebut yakni dua tunggal putra, satu tunggal putri, dua ganda putra, satu ganda putri, dan satu ganda campuran. Untuk tunggal putra diwakili Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.

Sedangkan tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung. Lalu ganda putra diwakili Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, serta ganda putri ada Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Sementara ganda campuran diisi Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Gregoria Mariska Tunjung lolos ke perempatfinal Hong Kong Open 2023 usai menaklukkan Yeo Jia Min (Singapura) di babak 16 besar. Jorji -sapaan akrab Gregoria- menang dengan skor 21-11 dan 21-18.

Di perempatfinal, Gregoria Mariska akan menantang jagoan asal Spanyol, Carolina Marin. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal berlangsung di lapangan 1 pada laga ke-4 yang akan dimainkan hari ini Jumat (15/9/2023).

Masih di lapangan 1, wakil Indonesia lainnya dari sektor tunggal putra yakni Jonatan Christie akan tampil di laga ke-6. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- bakal menghadapi Chia Hao Lee (Taiwan).

Beralih ke lapangan 2, ada duel seru di sektor ganda putra yakni Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin melawan Mark Lamsfuss/Marvin Seidel (Jerman). Selain itu, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan bersua Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi (Jepang).

Di sektor ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti bakal berhadapan dengan Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan (China). Sedangkan tunggal putra Indonesia lainnya yakni Anthony Sinisuka Ginting bertemu dengan Su Li Yang (Taiwan).