HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Marc Marquez Sengaja Pilih Jadi Musuh Valentino Rossi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |12:20 WIB
Alasan Marc Marquez Sengaja Pilih Jadi Musuh Valentino Rossi
Marc Marquez sengaja menjadi musuh Valentino Rossi (Foto: MotoGP)
A
A
A

ALASAN Marc Marquez sengaja pilih untuk jadi musuh Valentino Rossi patut diketahui. Sebab, pembalap Repsol Honda itu terang-terangan mengakuinya.

Seperti diketahui, Marquez telah terlibat sebuah perseteruan panas dengan Rossi. Hal ini bermula pada 2015 saat The Doctor menuduh juniornya itu berusaha menghalanginya meraih juara. Ia menilai sang lawan ingin membantu Jorge Lorenzo.

Marc Marquez dan Valentino Rossi

Perseteruan itu semakin memanas di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Saat balapan, Rossi dan Marquez terlibat gesekan yang membuat The Baby Alien terjatuh. Sejak saat itu, hubungan keduanya tak pernah membaik.

Ya, tidak seperti rivalitas lain yang bisa mereda, hubungan Marquez dan Rossi tidak membaik. Bahkan, dendam pria asal Italia itu menurun hingga ke murid-muridnya di Akademi VR46.

Belum lama ini, Marquez membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan tentang perselisihannya dengan Rossi. Pembalap asal Spanyol itu mengaku sengaja memilih menjadi musuh karena tak ingin membohongi diri sendiri.

“Dia punya banyak penggemar dan itu berarti memusuhi mereka, tapi pilihan apa yang saya punya? Membohongi diri sendiri? Tentu saja tidak," kata Marquez, dikutip dari Crash.

“Saya benci berpura-pura, tidak jujur. Untuk alasan taktis, akan lebih baik jika berpura-pura menjadi teman Valentino, tapi saya tidak seperti itu," sambung pembalap berusia 30 tahun itu.

Halaman:
1 2
